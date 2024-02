Hai sentito spesso parlare di questa 18App dai tuoi amici, che hanno potuto acquistare un libro, un biglietto del cinema, di un concerto o di qualsiasi altra cosa che gli sia capitata sotto tiro: in questa guida scoprirai cos’è 18App e come funziona

Partiamo col dire che oggi 18App non esiste più, infatti è stato sostituito dalla Carta Cultura Giovani. Con questa carta tu avrai la possibilità di ricevere dei soldi dallo stato per aiutarti con alcune spese che vorresti fare, dalla spesa più piccola a quella più grossa. Può essere una cosa davvero molto utile per i giovani, specialmente perché non hanno la possibilità di permettersi spese troppo grandi. Parliamo di cos’è questo bonus cultura e cosa bisogna fare per averlo.

Cos’è Carta Cultura Giovani | 18App: cos’è e come funziona

Prima spieghiamo nello specifico che cos’è la Carta Cultura Giovani e dopo arriveremo a parlare sul come fare per averlo. Innanzitutto questa carta cultura giovani sarebbe un bonus cultura che lo stato riserva a tutti gli studenti che stanno per compiere i 18 anni o che li hanno già compiuti. Questa è un’iniziativa del Ministero della cultura che serve a quegli studenti che vogliono acquistare qualcosa per ampliare la loro cultura, come un biglietto del cinema, un libro, un CD musicale, un biglietto del teatro, di un concerto o per il museo.

Questa Carta Cultura Giovani ha un sacco di vantaggi e l’iniziativa è supportata perfino da Amazon. Per ottenere questo bonus bisogna andare sul sito ufficiale dell’iniziativa e bisogna anche avere un ISEE che non superi i 35.000 euro annui. Chi rispetta questi requisiti può registrarsi all’iniziativa entro il 30 giugno dell’anno successivo e spendere i soldi entro il 31 dicembre, sempre dell’anno successivo a quello del diciottesimo compleanno. Chi si è diplomato entro i 19 anni con un voto di 100 centesimi può anche richiedere la Carta di Merito e si può avere anche se chiedete la Carta Cultura Giovani.

Come accedere | 18App: cos’è e come funziona

Per accedere alla Carta Cultura Giovani non bisogna fare nessuna registrazione, ma devi avere uno SPID, un servizio che ti permette di accedere a tutte le operazioni postali e bancarie online una volta compita la maggiore età. Se vuoi beneficiare del bonus cultura, dovrai infatti aprire un conto SPID per avere tutte le credenziali necessarie. Per farlo, devi recarti in posta o a un qualsiasi Identity Provider (qui trovi l’elenco completo e aggiornato). A questo punto devi solo compilare un modulo con tutti i tuoi dati personali e fare una firma digitale, o anche semplicemente usando una carta d’identità elettronica, un riconoscimento via webcam, una Carta Nazionale dei servizi CNS o più semplicemente tramite un SMS su un numero di telefono verificato.

Puoi registrarti al servizio anche tramite la Carta d’identità elettronica. Per riuscirci basta che clicchi qui, e una volta fatto clicchi sul pulsante Accedi presente nel riquadro Carta cultura giovani (in fondo) e scegli il metodo di autenticazione tra SPID o CIE. Dopodiché clicca sul pulsante Entra con SPID o Entra con CIE, esegui l’accesso con lo SPID o con la CIE seguendo le istruzioni su schermo e il gioco è fatto. Una volta fatto, potrai accedere al bonus di 500 euro.

Creare un buono | 18App: cos’è e come funziona

Una volta che hai effettuato l’accesso, avrai il tuo bonus di 500 euro iniziali. Puoi vedere se hai questo bonus nella sezione portafoglio e puoi anche creare dei buoni che puoi spendere in negozi fisici o online che hanno aderito all’iniziativa. Oltre al bonus di 500 euro, puoi anche creare dei buoni. Per farlo, ti basta cliccare sulla voce crea nuovo buono e a quel punto dovrai rispondere a una domanda che ti chiederà a quale categoria appartiene il prodotto che vuoi acquistare. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni: Cinema, Concerti, Eventi culturali, Libri, Musei, monumenti e parchi naturali e aree archeologiche, Teatro e danza, Formazione, Musica registrata.

Inoltre, nella sezione i tuoi buoni, puoi anche controllare quali buoni hai speso e quali buoni hai ancora da spendere. La voce buoni già spesi infatti ti dirà quali bonus hai già sfruttato, mentre la voce buoni da spendere sono tutti quelli che hai a disposizione. Se vuoi creare un buono per un abbonamento o per un biglietto singolo, devi andare sul campo importo del buono, cliccare sul pulsante crea buono e poi su conferma e infine chiudi. A questo punto il servizio genererà un codice ad 8 cifre, un codice QR o un codice a barre e a quel punto puoi sfruttarlo per acquistare il prodotto che ti interessa. Ricorda che purtroppo non c’è un’app che puoi scaricare su smartphone o tablet, ma puoi tranquillamente usare il browser con il quale accedi a internet, andare sul sito e generare il buono.

Spendere un buono

Una volta che hai creato il tuo buono, non ti resta nient’altro da fare che recarti presso un negozio fisico oppure un sito online per avere il prodotto che ti interessa con il bonus. Per sapere dove puoi sfruttare questi buoni, trovi tutte le attività che hanno aderito all’iniziativa cliccando qui, in modo tale da essere già preparati e non avere brutte sorprese. Nella pagina Trova un punto vendita convenzionato puoi inserire ciò che cerci nella voce Cerca per nome o indirizzo e Cerca per Bene e Ambito.

A questo punto clicchi su Applica filtri e sulla destra ti troverai tutti i negozi corrispondenti alla ricerca. Per i negozi online la procedura è molto semplice, basta infatti inserire il codice sconto di 8 cifre nella voce apposita dopo aver inserito il prodotto nel carrello e a quel punto lo avrai acquistato con il bonus. Per i negozi fisici, invece, basta semplicemente che mostri il codice QR o a barre al cassiere e potrai sfruttare del tuo bonus.

Speriamo che questa guida ti sia stata d’aiuto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.