PS5: Sony non pubblicherà titoli di “IP di rilievo” prima di aprile 2025

Non solo Grand Theft Auto VI: anche Sony fissa l’aprile del prossimo anno come punto di partenza per certi giochi PS5, in uscita dal 2025

La prima metà del ciclo vitale di PS5 è stata un susseguirsi continuo di grandi esclusive di prime parti, ma dopo i due capolavori di Insomniac Games Ratchet & Clank: Rift Apart e Marvel’s Spider-Man 2, Sony ha deciso di mordere il freno fino ad aprile 2025. Come avrete intuito dal mese, dunque, si tratta ancora una volta del famoso concetto di “anno fiscale” di cui abbiamo parlato a più riprese. Abbiamo avuto la conferma, durante l’ultimo rapporto trimestrale del titano cobalto, che il colosso nipponico non intende rilasciare grandi esclusive. Almeno, non fino al termine del prossimo anno fiscale. La conferma viene da nientemeno che il vertice assoluto dell’azienda, Hiroki Totoki. “In merito al software di prime parti, intendiamo concentrarci sulla produzione di titoli di alta qualità e giochi live service.”

Il mio vicino Totoki: il pesce d’aprile in anticipo per Sony è la mancanza di titoli tripla A fino al 2025

Proseguendo, Totoki ha dichiarato che “sebbene i progetti Sony di rilievo siano in sviluppo, non intendiamo pubblicare alcun gioco da IP di rilievo su PS5 come God of War Ragnarok e Marvel’s Spider-Man 2 nell’anno fiscale 2025”. Per l’oeuvre first-party delle console in blu, Helldivers 2 è stata la prima uscita di rilievo del 2024 ed è stato accolto a braccia aperte dalla critica. L’azienda ha ancora degli assi nella manica per l’anno in corso, tra Rise of the Ronin, Stellar Blade e il remaster di Until Dawn. Sebbene Death Stranding 2: On the Beach sia previsto il prossimo anno, Totoki pare suggerire che non se ne parli prima della primavera come minimo. Al di là dei leak come Marvel’s Venom, le aspettative di Totoki dal prossimo capodanno comprendono un “calo graduale” delle vendite dell’hardware dopo una prima metà ciclo vitale da oltre 55 milioni di unità. Nel frattempo, le attese si prospettano similarmente dure anche per i fan di Grand Theft Auto.

