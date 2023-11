Hai voglia di avventura? Ecco sei giochi interessanti usciti quest’anno

Scopriamo insieme sei giochi interessanti usciti nel corso di quest’anno che potrebbero interessare tutti gli appassionati di videogiochi d’avventura

I giochi di avventura sono tra i più amati da sempre. Offrono sempre un’esperienza immersive, spesso sono difficili e quasi sempre sono divertenti. I sottogeneri sono numerosi, dal fantasy alla fantascienza.

Il 2023 è stato un anno particolarmente felice per i giochi di avventura: se hai voglia di provare qualcosa di nuovo, ti consigliamo di provare uno dei giochi qui di seguito per trascorrere una o due ore in tranquillità.

The Last Night

The Last Night, sviluppato da Odd Tales, è un gioco in 2.5D ambientato in un mondo noir e cyberpunk che ricorda Blade Runner. Si gioca nel ruolo di Charlie, un uomo che vive in una società in cui la tecnologia svolge tutti i compiti quotidiani più banali, permettendogli di vivere nell’ozio.

Tutto questo tempo libero, però, fa sì che Charlie soffra per la mancanza di obiettivi. Sarai tu a guidarlo in questo universo futuristico, interagendo con altri personaggi, risolvendo puzzle e intraprendendo un viaggio alla ricerca di sé. The Last Night non solo offre un gameplay eccezionale, ma anche un toccante commento sulla vita, qualità rara in molti giochj.

Gli aggiornamenti sull’uscita di questo gioco sono stati pochi, a partire dall’annuncio iniziale del 2017; tuttavia, il coinvolgimento dell’azienda svedese Raw Fury ci lascia ben sperare che The Last Night entrerà a far parte del suo fantastico catalogo.

Viking’s Quest

Tendenzialmente, i giochi d’azzardo online hanno una brutta reputazione, poiché in genere si deve pagare per giocarci. In realtà, ormai è possibile trovarli in versione gratuita in molti siti. Viking’s Quest è uno di questi giochi disponibili anche gratuitamente: non è necessario spendere soldi per provarlo.

Anche se sicuramente non può vantare la grafica dei suoi cugini videogiochi, questa slot ha varie caratteristiche che rendono il gameplay interessante: tra simboli wild che sostituiscono gli altri simboli per creare combinazioni vincenti e simboli scatter che fanno partire round bonus, le opportunità di vincita sono numerose.

Questa slot fa parte di quella categoria di giochi da casinò che, grazie alle loro caratteristiche, possono rivaleggiare con i videogiochi, quanto a intrattenimento. E ribadiamo: non devi necessariamente spendere soldi per giocarci.

Dustborn

Dustborn è un gioco di avventura di Red Thread Games in arrivo, ambientato in una America distopica nel prossimo futuro. È stato creato dall’acclamato Ragnar Tørnquist, già noto per la saga Dreamfall: The Longest Journey, e non è altro che una riprova del talento di questo autore.

In questo gioco, ti unirai a un gruppo di amici e ai loro compagni robotici in un viaggio in un Paese devastato dalla guerra. Mentre ti muovi in una complessa rete di scelte, relazioni e incontri ostili, la tua missione è quella di consegnare un pacco misterioso.

Dustborn si fa notare per le sua meccanica non convenzionale, che comprende anche un sistema di combattimento basato sulla parola. Ogni personaggio ha delle abilità uniche e, man mano che il gioco va avanti, diventa evidente il potere delle relazioni. È proprio questo tocco umano a rendere speciale Dustborn e a rafforzare la sua meritata posizione tra i migliori giochi di avventura del 2023.

The Last of Us Parte II

The Last of Us Parte II, disponibile per PS4 e PS5, garantisce un’esperienza di azione lenta e realistica, con un forte focus narrativo. Il gioco si muove nel territorio del genere horror-sopravvivenza e offre un gameplay in terza persona dove ogni colpo può essere decisivo. Se ti piacciono i giochi con gli zombie che esplorano le emozioni umane e la lotta per la sopravvivenza, The Last of Us è una scelta perfetta.

Questa parte 2 si guadagna il suo posto in questa nostra lista soprattutto grazie al suo gameplay fluido e dinamico. La durata potrebbe risultare addirittura eccessiva per alcuni giocatori, ma The Last of Us Part II offre parecchia azione e interazioni molto immersive.

Se non hai giocato alla prima parte, potrebbe essere il caso di informarsi sulla storia per capire meglio gli avvenimenti.

Amnesia: The Bunker

The Bunker, sviluppato da Frictional Games, segue la scia del successo delle loro acclamate serie Penumbra, SOMA e Amnesia. Si tratta del quarto capitolo del franchise Amnesia e introduce nuovi elementi di simulazione.

Ambientato in un bunker abbandonato della prima guerra mondiale, questo gioco ti fa vestire i panni di un soldato francese che svela i misteri del bunker sfuggendo dai suoi orrori e combattendo per preservare la propria salute mentale. A differenza di ciò che accadeva nei capitoli precedenti della saga, adesso i giocatori hanno la possibilità di lottare contro gli orrori nascosti. Tuttavia, le risorse scarseggiano e il percorso è fitto di trappole e ostacoli che contribuiscono ad alimentare la natura imprevedibile del gioco.

The Bunker fa vivere ambientazioni da brivido; bisogna attraversare spazi labirintici e prendere decisioni su come procedere. La tua scelta determinerà l’esito e contribuisce all’esperienza intensa e immersiva offerta da questo gioco di avventura horror.

Firmament

Firmament è la nuova creazione del Cyan Worlds studio. Ambientato in un mondo di magia steampunk, questo gioco ci trasporta in una serie di puzzle interconnessi, in ambientazioni varie, tra cui una regione costiera tropicale, un nevoso paesaggio montano e delle rovine industriali fatiscenti.

Sicuramente, Firmament può avere delle caratteristiche che saranno familiari agli occhi dei fan di Cyan; introduce però degli elementi inediti che lo rendono unico.

Questo gioco è stato progettato tenendo presente la realtà virtuale, ma offre anche una buona esperienza flatscreen. Una delle caratteristiche più interessanti è il meccanismo a orologeria fluttuante che ti accompagna per tutta la durata del gioco, interagendo con l’architettura meccanica dell’ambientazione.

Svelato per la prima volta su Kickstarter nel 2019, Firmament si è conquistato presto un vasto supporto, tanto che la data di uscita era stata fissata per luglio 2020. Il lancio è stato posticipato e ciò non fa altro che far aumentare l’eccitazione e le aspettative.

