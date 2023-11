5 sistemi per localizzare un cellulare gratis

Scopri come è possibile localizzare la posizione di un cellulare da remoto: le 5 app per localizzare un cellulare gratis che funzionano

Localizzare un telefono gratis: i metodi e le app per localizzare un cellulare altrui

Ci sono diversi casi in cui potresti avere la necessità di localizzare un telefono gratis: sia che il cellulare sia tuo, magari smarrito o rubato, sia che sia di un’altra persona, magari un membro della tua famiglia.

Fortunatamente hai a disposizione diversi sistemi che ti permettono di localizzare un cellulare: in alcuni casi si tratta di app dedicate, in altri di servizi appositi, che ti permettono di localizzare un telefono anche senza che l’altra persona lo sappia.

Localizzare un cellulare altrui: i metodi che prevedono il consenso di un’altra persona e le altre soluzioni

La soluzione più semplice per localizzare un telefono gratis è quello di chiedere il consenso al suo utilizzatore. Che ti consente di localizzare il dispositivo tramite la condivisione della posizione su Google Maps, oppure su WhatsApp o per le diverse app come Trova Dispositivo per Android o “Dov’è” per iOS.

Ma volendo puoi anche localizzare segretamente cellulare tramite numero: in questo caso sfruttando applicazioni terze parti e indipendentemente dal dispositivo e dal sistema operativo.

Vediamo quindi le soluzioni più efficaci per localizzare un cellulare gratis o a pagamento.

GEOfinder: localizzare un cellulare con il solo numero

Vuoi localizzare numero di telefono e visualizzare la posizione di un cellulare? Con GEOFinder devi solo inserire il numero di telefono nella pagina principale del servizio. Il sistema invia un SMS al telefono da localizzare, che contiene un link: quando il destinatario fa clic sul link puoi individuare la posizione del telefono che la persona lo sappia.

Il cellulare da localizzare può essere Android e iOS e il dispositivo deve essere acceso e connesso a una rete per poterlo localizzare da remoto.

GEOFinder offre una prova gratuita, ma per effettuare più ricerche è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento al costo di 39,99 dollari al mese.

LocationTracker.mobi: localizzare un telefono senza installare app

Soluzione molto interessante per localizzare un numero di telefono è quella proposta da LocationTracker.mobi . Infatti questo servizio permette di localizzare un cellulare senza installare app.

Registrati sul sito e scatta una foto: caricala sul sito e verrà generato un messaggio che contiene l’immagine e un link. Invia il messaggio tramite qualsiasi servizio di messaggistica: quando il destinatario apre il link la posizione del cellulare viene tracciata tramite GPS.

È disponibile una prova gratuita, ma per utilizzare tutte le diverse funzioni di controllo devi sottoscrivere un abbonamento, a partire da 39,99 dollari al mese.

Localizzare un cellulare gratis con Google Maps

Vuoi localizzare un cellulare gratis? Puoi sfruttare Google Maps: per farlo il cellulare deve essere connesso a un account Google, attivare la condivisione con il tuo contatto, essere acceso e connesso a Internet. Accendendo al tuo account potrai individuare la posizione esatta, in tempo reale, del telefono cellulare che ti interessa.

Google Maps può essere anche un ottimo strumento per ritrovare il proprio cellulare in caso venga smarrito: basta sempre che sia collegato a un account Google.

Localizzare un cellulare Android con “Trova il Mio Dispositivo”

Come rintracciare un telefono gratis se ha un sistema operativo Android? Una soluzione semplice ed efficace è “ Trova il Mio Dispositivo “. Lo smartphone Android da rintracciare dovrà essere collegato a un account Google, acceso e connesso alla rete.

Come localizzare un cellulare gratis con Trova il Mio Dispositivo? Per rintracciare un cellulare vai sulla pagina del servizio e seleziona il telefono da localizzare, che ti apparirà sulla mappa. Se non è acceso, potrebbe apparire l’ultima posizione registrata prima dello spegnimento.

Oltre a localizzare un cellulare gratis, con Trova il Mio Dispositivo puoi anche far squillare il telefono, bloccarlo o resettarlo completamente da remoto.

Trova il mio iPhone: la soluzione per la localizzazione di dispositivi iOS

Quale app per localizzare un cellulare gratis puoi utilizzare se il dispositivo da rintracciare ha un sistema operativo iOS? La soluzione è l’app gratuita “Trova il mio iPhone”, che oggi è conosciuto anche come “Dov’è”: oltre a uno smartphone, con cui è possibile localizzare anche diversi dispositivi Apple, come tablet e auricolari.

Per utilizzare questa app per rintracciare un telefono, questo deve essere collegato a un account iCloud. Accedendo all’app con la tua id Apple e la password potrai individuare la posizione esatta dell’iPhone e anche bloccare il cellulare da remoto, farlo squillare o resettarlo. Queste funzioni sono molto utili nel caso di smarrimento del telefono.

I dispositivi con sistema operativo iOS 15 o superiore possono essere localizzati anche se spenti, grazie a un sistema basato sui segnali inviati dalla tecnologia Bluetooth.

FAQ

Posso localizzare un iPhone senza installare app?

Per individuare la posizione di un iPhone puoi accedere al servizio “Dov’è” tramite un qualunque browser e accedere al tuoi iCloud a cui il cellulare deve però essere collegato.

Posso localizzare un cellulare Android avendo solo il numero?

Alcuni servizi, come GEOfinder e Locatiotracker.mobi, ti permettono di localizzare un dispositivo Android solo digitando il numero. Se il cellulare è acceso e il destinatario fa clic sul link contenuto nel messaggio ricevuto dal servizio, puoi vedere la posizione esatta del telefono.

Posso localizzare un cellulare anche se si trova all’estero?

Le app come Google Maps e quelle per localizzare i dispositivi Android o iOS, come “Trova il mio Dispositivo”, e quelle di trova il dispositivo di Samsung funzionano anche se il cellulare si trova al di fuori dei confini nazionali, se acceso e connesso alla rete.

Posso localizzare la posizione di un cellulare gratis senza dover accedere al telefono?

Se hai a disposizione il numero del cellulare da localizzare, puoi utilizzare la prova gratuita prevista per GEOfinder o LocationTracker. mobi: non hai bisogno di accedere fisicamente al telefono né per cambiare delle impostazioni, né per installare app.

Posso localizzare un telefono altrui senza farmi scoprire?

GEOfinder e LocationTracker.mobi ti permettono di localizzare la posizione del cellulare senza che una persona lo sappia. Ci sono poi diverse app di monitoraggio che puoi installare su un cellulare per localizzarlo senza farti scoprire.

Se un cellulare ha la funzione di geolocalizzazione disattivata, come posso localizzarlo?

La funzione di localizzazione deve essere stata attivata in precedenza perché un dispositivo sia rintracciabile tramite Google Maps o i servizi di geolocalizzazione di produttori come Samsung. GEOfinder ti consente di localizzare un cellulare in base alla rete telefonica a cui è connesso. Gli smartphone e gli altri dispositivi con sistema operativo iOS 15 e superiore possono essere localizzati anche se non connessi alla rete.

Quali sono i modi per tracciare la posizione di un cellulare in completo anonimato?

I servizi di GEOfinder e LocationTracker.mobi permettono di tracciare la posizione di un cellulare altrui completamente in segreto. Lo stesso fanno le app spia, che non appaiono nella lista delle app installate sul cellulare da controllare.

Restate sintonizzati con noi di tuttotek.it!