L’arrivo della stagione invernale coincide anche con l’acuirsi di problematiche di varia natura per i nostri veicoli: ecco qualche consiglio sul come gestire al meglio la vostra polizza assicurativa per evitare problemi

Con l’arrivo della stagione invernale le condizioni metereologiche possono diventare davvero ostili, fa infatti buio presto e le strade sono spesso umide, bagnate o perfino ghiacciate. Questo periodo mette a dura prova tanto i conducenti quanto le loro auto e la domanda che ci si dovrebbe porre è: l’assicurazione auto stipulata è davvero completa per affrontare le sfide invernali?

Assicurazione auto e stagione invernale: la tua polizza è davvero completa?

Se la RCA Auto è obbligatoria per legge, ed essenziale in qualsiasi momento dell’anno, le diverse stagioni, ciascuna con rischi e problematiche specifiche, possono infatti richiedere protezioni ad hoc. In inverno, ad esempio, bisogna tenere in considerazione che:

Aumenta il rischio di incidenti stradali dovuti a slittamenti a causa del manto stradale scivoloso o ghiacciato;

a causa del manto stradale scivoloso o ghiacciato; Le temperature rigide possono causare problemi meccanici improvvisi e mettere a dura prova le diverse componenti del veicolo. Guardare con attenzione le spie con cui l’auto ci segnala un guasto è fondamentale, così come lo è mantenere sempre uno stile di guida sicuro;

e mettere a dura prova le diverse componenti del veicolo. Guardare con attenzione le spie con cui l’auto ci segnala un guasto è fondamentale, così come lo è mantenere sempre uno stile di guida sicuro; Il buio e il freddo possono rappresentare un incentivo per i ladri che hanno condizioni più favorevoli per agire indisturbati;

Il gelo, la grandine e la neve possono danneggiare i cristalli del veicolo.

Questi sono solo alcuni degli aspetti da considerare in inverno e per i quali occorre verificare di essere opportunamente protetti. Le compagnie assicurative offrono proprio a questo riguardo la possibilità di personalizzare la polizza aggiungendo garanzie accessorie che possono risultare fondamentali in caso di danni causati da eventi specifici. Queste coperture facoltative offrono dei vantaggi:

Assistenza stradale : ha spesso la possibilità di avere interventi gratuiti, vetture in sostituzione, pagamento del pernotto o delle spese per rientrare se si è lontani da casa e molto altro;

: ha spesso la possibilità di avere interventi gratuiti, vetture in sostituzione, pagamento del pernotto o delle spese per rientrare se si è lontani da casa e molto altro; Copertura per eventi naturali : prevede indennizzi in caso di forti grandinate o altri eventi che possono danneggiare il veicolo;

: prevede indennizzi in caso di forti grandinate o altri eventi che possono danneggiare il veicolo; Garanzia Furto e Incendio : per avere un rimborso in caso di furto parziale o totale del veicolo o danni da incendio;

: per avere un rimborso in caso di furto parziale o totale del veicolo o danni da incendio; Polizza cristalli: utile per riparare i vetri danneggiati sostenendo solo un piccolo importo rispetto al costo totale.

Le garanzie accessorie proposte dalle compagnie assicurative coprono davvero una vasta gamma di situazioni, ma ovviamente hanno un costo: irrisorio, rispetto a quello che si dovrebbe sostenere di tasca propria in caso di danno, ma che va a incidere sul premio finale. Proprio per questa ragione è fondamentale inserire le coperture facoltative necessarie personalizzando la propria polizza, senza tuttavia abusarne, evitando così di pagare costi ingiustificati.

Affrontare l’inverno con una polizza assicurativa completa può garantire la giusta tranquillità mentre si è alla guida, certi di essere preparati in qualunque evenienza: trascurare l’importanza di una copertura adeguata, magari per sottoscrivere una polizza più economica, è un rischio e può comportare ingenti spese impreviste.

Aggiungere le garanzie accessorie, nel momento in cui si stipula un’assicurazione online è semplice e veloce: ConTe.it, distributore assicurativo appartenente al gruppo Admiral, permette di personalizzare la polizza in pochissimi minuti e di visualizzare in modo chiaro e trasparente il peso di ogni garanzia accessoria sul premio. In caso di dubbi o necessità il servizio clienti è a disposizione per fornire ulteriori informazioni o indicare la soluzione più adatta alle singole esigenze: ConTe.it, da anni al fianco di automobilisti e motociclisti, permette quindi di compiere la scelta migliore senza lunghe attese telefoniche o appuntamenti in agenzia, nella piena comodità del proprio salotto, assistiti da consulenti fidati in grado di rispondere ad ogni dubbio.