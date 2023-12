In questo articolo andremo ad esaminare il trailer d’annuncio di GTA 6, andando ad evidenziare tutti gli easter egg, le citazioni e i collegamenti con i vecchi capitoli

Dopo un’attesa che sembrava infinita, finalmente la scorsa settimana Grand Theft Auto 6 si è mostrato al pubblico con uno splendido trailer. Purtroppo all’interno delle sequenze mostrate da Rockstar Games non era presente quasi nessuna sequenza di gameplay, ma questo non vuol dire che per i fan non ci sia nulla di interessante. Il trailer di GTA 6 infatti è davvero pieno di easter egg e reference varie, e in questo articolo cercheremo di scoprirne il più possibile insieme.

Pisswasser | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Se siete dei fan di GTA di sicuro non potrete non conoscere Pisswasser, una delle principali marche di birra presenti nella serie. A quanto pare questa tanto amata bevanda farà il suo ritorno anche nel nuovo capitolo e probabilmente arriverà anche in una nuova variante. Durante il trailer infatti è possibile notare un cartello con su scritto Pisswasser Nein, un nome che probabilmente indica una nuova birra analcolica.

Patriot Beer | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Restando sempre in tema birra sembra che anche la Patriot Beer farà il suo ritorno in GTA 6. La presenza di questo drink viene rivelata attraverso la pubblicità stampata su un camion, che inoltre sembra essere a sua volta una citazione. Secondo molti infatti la Patriot Beer si ispira alla birra Samuel Adams e il font presente sul rimorchio sembra essere molto simile a quello utilizzato in una delle più famose pubblicità dell’azienda.

Logger Beer | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Continuando ancora sul filone delle birre, sembra che anche la Logger Beer sarà presente in GTA 6. Questa birra fa parte dell’universo di Grand Theft Auto sin dai tempi di San Andreas ed è sempre stata considerata come una bevanda di scarsa qualità solitamente consumata dai redneck.

Inoltre a quanto pare nel gioco sarà presente una varietà ancora più scadente chiamata Logger Light Dreich. Dreich è una parola scozzese che significa blanda e questo, unito all’esiguo costo di 99 centesimi a bottiglia, lascia facilmente presagire la qualità di questa nuova birra.

Pindayho Cerveza | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Concludiamo infine questa serie di birre iniziale con la Pindayho Cerveza. Una pubblicità di questa birra può essere vista su un piccolo cartello pubblicitario verso la fine del trailer e il suo nome è una palese storpiatura di pendejo, una parolaccia spagnola traducibile in idiota.

Cheetah | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Dall’uscita di GTA 3 ad oggi, la Cheetah è sempre stata uno dei veicoli preferiti da tutti i giocatori. Questa macchina sportiva infatti è estremamente veloce e inoltre il suo aspetto prende ispirazione dalla Ferrari. Le probabilità di rivedere questo mezzo anche in GTA 6 erano molto alte ma, dato che viene inquadrata molto chiaramente nel trailer, ora ne abbiamo la conferma ufficiale.

Sessanta Nove | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Sessanta Nove è un brand di moda presente GTA 5 che, oltre ad avere un nome che gli italiani capiranno al volo, si ispira fortemente a Louis Vuitton con il suo logo. A quanto pare i vestiti di questa grande marca faranno il loro ritorno anche in GTA 6, dato che nel trailer è possibile vedere una ragazza con indosso un bikini brandizzato Sessanta Nove.

Dolls of Destruction | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Durante una scena del trailer di GTA 6 è possibile vedere un uomo all’interno di un night club con indosso una maglietta con la scritta “Dolls of Destuction”. Questo nome non sembra essere mai venuto fuori nei vecchi capitoli della serie, ma probabilmente indica il nome di un nuovo gruppo musicale che di sicuro farà parte dell’immaginario della città e, forse, di qualche quest secondaria.

POACH | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Nel trailer di GTA 6 sono presenti diverse sequenze che sembrano essere state postate su un social network fittizio e tra gli autori di questi post ce ne sono alcuni molto interessanti. In una scena è possibile infatti vedere un uomo tentare di rimuovere un alligatore da una piscina e il video sembra essere stato postato dal profilo OfficialPOACH.

POACH è un acronimo che sta a significare Protection of Animals and Controlled Hunting (Protezione degli animali e caccia controllata). Vista la grande presenza di animali nel trailer è probabile che questa associazione possa avere un certo rilievo all’interno della storia.

Leonida | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

GTA 6 è ambientato a Vice City, una città fortemente ispirata a Miami, e di conseguenza è ovvio che si trovi in uno stato ispirato alla Florida. Fino ad ora non sapevamo il nome di questo stato nel mondo di GTA ma ora finalmente è stato svelato. Vice City infatti si trova in Leonida, uno stato che oltre ad essere palesemente ispirato alla Florida, prende il nome da Juan Ponce de León, il primo esploratore spagnolo che visitò quella parte dell’America nel 1513.

Only in Florida | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Sempre in mezzo ai tanti post dei social presenti nel trailer è possibile trovarne uno che inizia con la scritta “Only in Leonida“. Questa frase è una chiara citazione a “Only in Florida“, un noto meme americano che punta a ironizzare sugli abitanti della florida e i loro modi di fare.

Nine 1 Nine | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Nei primi secondi del trailer è possibile vedere una splendida inquadratura di Vice City dall’alto in cui è presente anche un aeroplano che trascina uno striscione pubblicitario. Questo banner sembra essere di proprietà del Nine 1 Nine e mostra uno slogan che recita “Why sixty nine when you can Nine 1 Nine“. Per il momento non sappiamo cosa sia questo Nine 1 Nine ma, visto l’ovvio doppio senso presente nello striscione, è probabile che sia uno strip club o qualcosa del genere.

Nuove officine | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Nel trailer è possibile vedere un furgone verde con le scritte Vice Vinyl e Rideout Customs applicate sul lunotto posteriore. Per il momento non ci sono informazioni ufficiali su questi due nomi, ma è molto probabile che siano alcune delle nuove officine in cui sarà possibile portare i propri veicoli per farli personalizzare.

Go Postal | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Proprio come in GTA 5, anche in questo sesto capitolo sembra che gli uffici postali saranno chiamati Go Postal. Per chi non lo sapesse, “Going Postal” è un modo di dire inglese utilizzato per indicare le persone che vanno fuori di testa.

Weazel News | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Come nei precedenti GTA sembra che anche in questo capitolo farà il suo ritorno Weazel News. Questo emittente televisivo è una palese parodia di Fox News ed è ben noto per essere estremamente patriotico e nazionalista.

United States of Paranoia | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Fra i tanti easter egg presenti nel trailer, questo è certamente uno dei più particolari. Sul finale della presentazione è possibile vedere la protagonista Lucia con un bel malloppo di dollari in mano, ma ingrandendo l’immagine è possibile notare qualcosa di veramente strano.

Sulle banconote infatti è presente la scritta “The United States of Paranoia” invece di “The United States of America”. Probabilmente in questo caso si tratta di un semplice easter egg limitato al trailer ma non possiamo escludere al 100% che sia qualcosa di importante all’interno del gioco.

Il Joker della Florida | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Nel trailer è possibile vedere un uomo con il volto completamente tatuato che sembra essere stato arrestato nello stato di Leonida. A quanto pare questo individuo è una chiara citazione al Joker della Florida, un modello di Gulfport che è stato arrestato diverse volte e che è diventato famoso grazie alla somiglianza con il Joker di Batman.

Miami Vice | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Nel primo minuto di trailer è possibile assistere ad una sequenza in cui diverse imbarcazioni sfrecciano accanto ad una nave cargo. Questa sequenza è stata fortemente ispirata dall’intro di una delle puntate di Miami Vice, una nota serie poliziesca degli anni 80.

Sequenze social | GTA 6: tutti gli easter egg presenti nel trailer

Le varie sequenze del trailer che sembrano essere postate sui social o trasmesse in televisione sono quasi tutte ispirate a fatti reali. Qui di seguito potrete trovare tutte le citazioni che siamo riusciti a cogliere:

La scena in cui un giardiniere cerca di rimuovere un alligatore da una piscina è identica a un reale servizio della CBS.

La scena in cui una ragazza twerka sul tetto di una macchina è ispirata ad un video che ritrae una situazione estremamente simile sull’autostrada di Miami.

sul tetto di una macchina è ispirata ad un video che ritrae una situazione estremamente simile L’uomo nudo rincorso dalla polizia alla stazione di benzina è una citazione ad un servizio di una rete locale della Florida in cui veniva mostrato un uomo nudo derubare una stazione di benzina.

Un servizio della CBS mostra un uomo della Florida che disturba il vicinato facendo i lavori in giardino completamente nudo , una situazione molto simile a quella dell’uomo in tanga che annaffia il prato nel trailer.

mostra un uomo della Florida che , una situazione molto simile a quella dell’uomo in tanga che annaffia il prato nel trailer. L’anziana signora con due martelli in mano è una citazione ad un video postato su Twitter di una donna che prende a martellate un’auto e minaccia la sua proprietaria.

Questo è tutto da Vice City!

Questi sono tutti gli easter egg, le reference e i collegamenti che siamo riusciti a trovare nel reveal trailer di GTA 6. Se pensate di averne trovati altri, fatecelo sapere con un commento.

GTA 6 sarà disponibile nel corso del 2025 per PS5 e Xbox Series X | S.