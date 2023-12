Twilight: Jennifer Lawrence e Brie Larson parteciparono ai casting per il ruolo di Bella Swan

Oggi, a distanza di 15 anni, scopriamo che le attrici Jennifer Lawrence e Brie Larson furono presenti ai casting di Twilight per la scelta dell’interprete del personaggio di Bella Swan

Twilight incantò gli spettatori con il racconto dell’amore tra una ragazza e un vampiro centenario. Un vero e proprio successo per la saga cinematografica, uscita 15 anni fa dall’ispirazione dei libri di Stephenie Meyer. Nel ruolo di Bella Swan, la ragazza innamorata del vampiro interpretato da Robert Pattinson, troviamo Kristen Stewart. Tra le candidate ai casting, c’erano anche due attrici che oggi sono note al pubblico mondiale. Si tratta di Jennifer Lawrence e Brie Larson, interessate a prendere parte al film Twilight. Jennifer Lawrence è diventata famosa grazie ad Hunger Games, mentre Brie Larson è un’attrice apprezzata dai fan della Marvel per aver vestito i panni del personaggio fumettistico Captain Marvel. Le due interpreti hanno seguito altre strade dopo aver partecipato alle audizioni senza essere state scelte dagli addetti ai casting, a dimostrazione della loro tenacia nel credere nei sogni.

Twilight: ecco perché la regista ha scelto Kristen Stewart per interpretare Bella Swan

Avevo gli occhi puntati su Kristen Stewart sin dall’inizio. Appena ho visto Into The Wild ho pensato che fosse perfetta. Quindi potrebbero aver visto tutte queste altre persone, ma io ero concentrata su di lei, volevo lei. Quando l’ho incontrata per la prima volta, andando da lei quel weekend, ho pensato: ‘Ha la stoffa giusta. Non perde tempo, non tenderà ad esagerare, ha quell’angoscia giusta, il suo viso è luminoso’. Con la telecamera puoi riprenderla da qualsiasi angolazione e apparirà sempre pazzesca.

Queste le dichiarazioni di Catherine Hardwicke, regista del primo capitolo della saga Twilight, che ha ricordato i casting per il ruolo di Bella Swan. Una scelta che non ha lasciato spazio alle incertezze, ma che ha portato fama e riconoscimento a Kristen Stewart. L’attrice, infatti, resta impressa nell’immaginario collettivo come Bella. Probabilmente, la saga cinematografica non avrebbe avuto la stessa popolarità senza la sua presenza.

