Dati di vendita: risultati per i videogiochi fino a 15/08/21

Tre grandi titoli reclamano il podio: i prezzemolini di sempre rimontano negli ultimi dati di vendita per i videogiochi in formato fisico

Il nostro speciale di inizio settimana torna come sempre per tenervi informati sui dati di vendita dal mondo dei videogiochi. Come sempre, vi ricordiamo in via preventiva che i risultati in questione riguardano il solo formato fisico: i risultati per il digitale infatti arrivano solo a settimana inoltrata. Questa settimana, assisteremo ad una rivendicazione del podio da parte di tre giochi presenti in ogni classifica, ma solitamente in fondo alla top ten. Saremo lieti di parlarvene grazie al censimento che ci fornisce ogni settimana GamesIndustry.biz per conto dell’ente britannico GfK. Iniziamo subito!

Mario e motori, gioie e dolori (per i passanti)… più Minecraft

Nei mesi estivi, il rallentamento dell’industria dei videogiochi e il tempo tra un’uscita e l’altra rende i dati di vendita particolarmente interessanti. Nel 2011 Zumba Fitness è rimasto in testa per dieci settimane di fila, stavolta invece tocca a Mario Kart 8 Deluxe conquistare l’oro. A seguirlo (è proprio il caso di dirlo) a ruota abbiamo Grand Theft Auto V, e infine la versione Nintendo Switch di Minecraft. Tutti e tre risalgono a una generazione fa (il primo è uscito nel 2014, il secondo nel 2013 e il terzo nel 2011) e per anni sono stati una presenza fissa nella top ten, in particolar modo dopo la loro uscita su nuovo hardware.

La medaglia di stagno nei cinque metri piano – Dati di vendita per i videogiochi

In questi dati di vendita, Mario Kart 8 Deluxe ha goduto di una spinta del 6% rispetto a settimana scorsa, mentre tra i videogiochi Grand Theft Auto V ha ricevuto uno slancio maggiore: il 44%. Minecraft per Nintendo Switch gode invece “solo” del 17% di vendite in più. La top five si conclude con il gioco ufficiale delle Olimpiadi di SEGA al quarto posto (con una perdita del 5%) e con Animal Crossing: New Horizons che si ritrova quinto (senza alcuna variazione). Il campione di settimana scorsa, F1 2021, si ritrova al sesto posto con un testacoda che ne ridimensiona le vendite del 34%.

“Ieri era zero (zero, zero) / oggi è un guerriero (e il più fiero)” – Dati di vendita per i videogiochi

Una new entry nei nostri dati di vendita è invece Hades, che entra ufficialmente a far parte dei videogiochi in formato fisico con un dignitoso ottavo posto. La versione fisica è stata pubblicata da Private Division per le piattaforme PlayStation ed Xbox, con il 70% su PS5, il 23% su PS4 e il rimanente 7% su Xbox. Ovviamente, nel caso di Xbox i numeri contano ben poco, visto che l’indie di successo è attualmente fruibile su Game Pass. Assassin’s Creed Valhalla e The Legend of Zelda: Skyward Sword HD si accaparrano rispettivamente la settima e la nona posizione, mentre il decimo posto merita un discorso a parte.

Puré steiscion – Dati di vendita per i videogiochi

Sono arrivate un po’ di PS5 e i dati di vendita per i videogiochi esclusivi Sony non mancano di beneficiarne. Ovviamente i nomi non potevano che essere i soliti due: il primo è Ratchet & Clank Rift Apart, che si ritrova appunto decimo con una spinta del 313%. L’altro è Spider-Man: Miles Morales, che anche se non fa capolino nella nostra tabella si piazza comunque dodicesimo con un’impennata del 101%. In realtà un terzo beneficiario ci sarebbe, ed è Resident Evil Village che si accaparra l’undicesima posizione con uno slancio del 151%. Per questa settimana è tutto, non ci resta che tirare le somme!

Tabulati conclusivi

Non sarebbe un appuntamento con le vendite senza la nostra benedettissima tabella. Ormai sapete come leggerla, ma se invece questa è la prima puntata che leggete sappiate che le posizioni della settimana appena conclusa sono al centro. La colonna a sinistra, invece, è per le posizioni di due settimane fa, che però abbiamo raccolto settimana scorsa. Buona consultazione a tutti!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 2 1 Mario Kart 8 Deluxe 7 2 Grand Theft Auto V 6 3 Minecraft (versione Nintendo Switch) 3 4 Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game 5 5 Animal Crossing: New Horizons 1 6 F1 2021 8 7 Assassin’s Creed Valhalla Nuovo arrivato 8 Hades 5 9 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Rientro nella Top 40 10 Ratchet & Clank: Rift Apart

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?