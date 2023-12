Recensione Multiplayer Call of Duty: Modern Warfare 3

CCriticata da molti, la modalità multiplayer del nuovo Call of Duty: Modern Warfare 3 ci ha convinti appieno, ma per saperne di più, leggete la recensione completa!

In questa recensione, ci concentreremo esclusivamente sull’analisi della modalità “Multigiocatore” e “Zombie” di Call of Duty: Modern Warfare III, il videogioco sparatutto in prima persona sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision. Il gioco rappresenta il sequel di Modern Warfare II del 2022 ed è il terzo capitolo della sottoserie Modern Warfare reboot, nonché il ventesimo capitolo della rinomata serie Call of Duty.

Ambientato nel 2023, due anni dopo gli avvenimenti di Modern Warfare II, il gioco propone una narrativa coinvolgente in cui i membri del Task Force 141 affrontano una nuova minaccia terroristica rappresentata dalla Federazione Russa, che ha invaso gli Stati Uniti. Tuttavia, il nostro focus in questa recensione sarà esclusivamente sulle dinamiche e le esperienze offerte dalla modalità multigiocatore e zombie di Modern Warfare III.

Multiplayer | Recensione Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 offre, secondo noi, una delle migliori esperienze multiplayer dell’intera serie. Si tratta del miglior multiplayer che il franchise abbia visto da Black Ops 3, il quale era un diamante grezzo in mezzo alla stanchezza del franchise con titoli come Ghosts e Advanced Warfare. In poche parole, questo è il meglio che Call of Duty abbia visto negli ultimi anni.

Sledgehammer Games ha eliminato tutte le restrizioni al movimento, dando ai giocatori maggiore libertà e divertimento. Lo sliding, l’immersione e i salti più reattivi ci hanno fatto sentire davvero in controllo del nostro soldato. Inoltre, il time-to-kill più lungo aggiunge una nuova dinamica agli scontri a fuoco.

Anche i giocatori che non amano lo slide-canceling apprezzeranno il movimento e il gunplay fluido e scattante. Sledgehammer ha dimostrato di essere ricettiva al feedback della community, apportando modifiche al gioco in base alle richieste dei giocatori.

Gli effetti sonori sono particolarmente curati. Le armi suonano realistiche, e il feedback aiuta i giocatori a capire quando sparano colpi precisi. Gli ambienti sono ben riprodotti, con suoni di fondo che contribuiscono a creare un’atmosfera coinvolgente. La possibilità di rilevare i passi nemici è un altro punto a favore.

Parlando delle mappe, queste sono una trasposizione di quelle presenti nei capitoli iconici. Innanzitutto, le mappe originali erano già ben progettate, e Sledgehammer Games ha fatto un ottimo lavoro nel ricrearle fedelmente. Queste sono visivamente riuscite, con texture dettagliate. L’effetto nostalgia è forte, ma non tutti i giocatori potrebbero apprezzare questa scelta.

L’ampia varietà di armi offre qualcosa per tutti. Tuttavia, alcuni accessori sono praticamente identici a quelli del capitolo precedente. Inoltre, la quantità di questi ultimi è eccessiva.

In merito lo SBMM, ovvero lo Skill-Based Matchmaking, possiamo dire che non abbiamo riscontrato problemi. Il nostro rateo di 1,72 ci colloca nella fascia dei giocatori non proprio alle prime armi, ma non siamo stati penalizzati in alcun modo. Lo abbiamo testato anche in crossplay e nulla è cambiato.

Zombie | Recensione Call of Duty: Modern Warfare 3

La modalità, sviluppata da Treyarch, è un mix della modalità Outbreak di Black Ops Cold War e della DMZ di Modern Warfare II. I giocatori si calano in Urzikstan, un’ambientazione open world, per completare contratti e raccogliere risorse.

La modalità è divertente e coinvolgente, ma presenta anche alcuni problemi. Innanzitutto, è ripetitiva. Le ondate di zombie sono sempre uguali, e non c’è molta varietà nel gameplay. Inoltre, è troppo facile. Anche i giocatori meno esperti possono sopravvivere per un lungo periodo di tempo.

La mappa Urzikstan è ben progettata e offre una varietà di ambienti da esplorare. Il sistema di progressione è ben realizzato e offre ai giocatori un senso di avanzamento. Tuttavia, questi elementi non sono sufficienti a compensare i problemi di ripetitività e facilità.

Tiriamo le somme | Recensione Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 si distingue come un titolo che offre un’esperienza multiplayer di alta qualità, posizionandosi come uno dei migliori della serie fin da Black Ops 3. Sledgehammer Games ha impresso un nuovo dinamismo al movimento e al gunplay, abbandonando le restrizioni e accogliendo il feedback della community con tempestività. Gli effetti sonori ben curati e le mappe nostalgiche contribuiscono a creare un’atmosfera coinvolgente. Nel comparto zombie, guidato da Treyarch, Modern Warfare 3 introduce una modalità divertente, seppur con alcune pecche.