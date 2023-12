In questa recensione di occuperemo di analizzare la campagna single-player del nuovo Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 è l’attesissimo sequel del pluripremiato Modern Warfare 2, nonché reboot dell’originale uscito nel 2011. Questa recensione si concentrerà sulla campagna single-player, mentre le modalità “multiplayer” e “zombie” sono trattate in un approfondimento a parte che potete leggere cliccando qui.

Recensione Campagna Single-Player Call of Duty: Modern Warfare 3

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3 si presenta come una tumultuosa altalena di emozioni, dove momenti di eccellenza nel gameplay coesistono con una narrazione superficiale e una mancanza di innovazione.

Iniziamo con un aspetto indubbiamente positivo: il gunplay. È un elemento chiave che sostiene l’intera esperienza di gioco grazie a una sensazione di fluidità, reattività e, soprattutto, un sonoro eccezionale delle armi. Sparare e maneggiare le armi risulta coinvolgente, contribuendo in modo significativo a mantenere alto il livello di adrenalina durante le varie missioni.

Tuttavia, nonostante i pregi nel combattimento, la trama della campagna risulta deludentemente superficiale. La narrazione sembra spesso una serie di cliché riutilizzati da titoli precedenti, mancando della profondità necessaria per coinvolgere davvero i giocatori. Il gioco sembra fare affidamento su momenti spettacolari piuttosto che su una storia intrigante e ben sviluppata. Le missioni “open combat” incarnano questa superficialità, rappresentando un tentativo non riuscito di abbracciare l’approccio sandbox, che in realtà si scontra con la struttura tradizionale delle storie single-player di Call of Duty. Un punto di luce all’interno della campagna è la presenza di missioni più tradizionali, che richiamano lo stile iconico della serie.

Il comparto grafico, pur mantenendo una solidità nelle prestazioni, non raggiunge l’innovazione che ci si aspetterebbe da un titolo di questa portata. Le ambientazioni, sebbene ben realizzate, spesso si basano su luoghi già noti, con l’utilizzo frequente di pezzi di Verdansk da Warzone. L’effetto è quello di una sensazione di déjà vu, che può attenuare l’impatto visivo delle nuove ambientazioni introdotte.

Una delle nostre missioni preferite è stata “Grattacielo”, che riesce a fornire un’esperienza avvincente e vertiginosa mentre ci si sposta attraverso i piani di un grattacielo, richiamando lo stile dinamico dei RAID. Tuttavia, tali momenti di eccellenza sono purtroppo sporadici, non riuscendo a compensare appieno le lacune narrative e di design.

L’interazione forzata con la controparte multiplayer risulta essere un altro punto debole della campagna. L’approccio open-world di Warzone e DMZ si riversa nel level-design, contribuendo a un senso di incoerenza e compromettendo l’esperienza single-player.

Inoltre, la connessione emotiva con i personaggi principali appare artificiale a causa del limitato tempo trascorso con loro durante le missioni. Questo rende la trama meno coinvolgente e impedisce al giocatore di sviluppare un attaccamento significativo ai personaggi, come avveniva in titoli precedenti della serie.

Tiriamo le somme | Recensione Campagna Single-Player Call of Duty: Modern Warfare 3

La campagna di Modern Warfare 3 offre momenti di puro divertimento grazie al gunplay avvincente e a qualche missione ben strutturata. Tuttavia, il comparto grafico, seppur solido, manca di innovazione, mentre la trama risulta troppo spesso piatta e poco ispirata. La campagna sembra affrettarsi a cavalcare il successo del suo predecessore senza portare significativi miglioramenti, posizionandosi come un capitolo che, sebbene competente, non riesce a elevare la serie a nuovi livelli di eccellenza.

