Ys IX: Monstrum Nox su PlayStation 5 uscirà il 12 maggio

L’attesissimo videogioco action RPG Ys IX: Monstrum Nox uscirà per PlayStation 5 il 9 maggio in Nord America e il 12 maggio in Europa

Per tutti coloro che stanno attendendo l’uscita di Ys 9: Monstrum Nox su PlayStation 5 c’è ancora un pò da attendere, il videogioco infatti nonostante sia uscito da molto tempo sulle altre piattaforme, deve ancora approdare sulla nuova console PlayStation. La buona notizia è che se non avete ancora giocato al gioco di ruolo d’azione di Nihon Falcom e attendevate una versione next-gen, la vostra attesa non si dilungherà più del dovuto. Nihon Falcom e NIS America ad ottobre avevano annunciato lo sviluppo di una versione per PlayStation 5 nella primavera del 2023, e ora abbiamo una data d’uscita precisa.

Ys IX: Monstrum Nox uscirà a breve su PlayStation 5

Nelle lande del Nord America l’attessisima versione PlayStation 5 di Ys IX: Monstrum Nox vedrà la luce il 9 maggio, mentre noi videogiocatori europei riceveremo questa piccola perla videoludica qualche giorno dopo, e cioè il 12 maggio. È anche interessante venire a conoscenza che tutti i DLC cosmetici rilasciati sino ad oggi saranno inclusi in questa nuova versione del videogioco. Vi lasciamo anche a fine articolo un nuovo trailer pubblicato dall’editore NIS America, incentrato sul cast dei personaggi che saranno presenti nel gioco.

Recentemente Nihon Falcom ha anche annunciato di essere al lavoro sul prossimo videogioco incentrato sulla serie principale, Ys 10: Nordics. di cui abbiamo già parlato in questo nostro articolo, mentre è in sviluppo la remastered di Ys Memoire: The Oath in Felghana per Nintendo Switch. Per seguire ulteriori sviluppi riguardo la saga di Ys non vi resta che restare aggiornati seguendo le pagine di tuttoteK, e perchè no fare un salto sul sito Instant Gaming, dove è possibile trovare Ys IX: Monstrum Nox e tantissimi altri ad un prezzo decisamente scontato. Non lasciateveli scappare.