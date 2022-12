Ys 10 Nordics: annunciato il nuovo titolo

Annunciato nelle scorse ore Ys 10: Nordics, il nuovo capitolo della celebre saga RPG. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nelle scorze ore la software house Nihon Falcom ha annunciato ufficialmente Ys 10: Nordics. Sul titolo, diretto successore del nono capitolo rilasciato nel 2019 (del quale trovate a questo link la nostra recensione in merito), sono state condivise alcune informazioni relative a trama e anno di rilascio. Per la gioia dei fan, questo nuovo capitolo sembra promettere molte succose novità. Siete pronti per una nuova avventura?

Ys 10: Nordics è stato annunciato

Ebbene sì, Ys 10: Nordics è realtà: il nuovo capitolo è stato ufficialmente annunciato nelle scorse ore e dovrebbe arrivare nel corso del 2023 (non è stata al momento diffusa una più precisa data d’uscita). In questo nuovo episodio della saga vestiremo i panni di un giovane Adol, alle prese con una nuova avventura che ci porterà a esplorare il mare. Infatti, oltre a nuove meccaniche di combattimento, sembra che nel gioco potremo prendere parte anche a vere e proprie battaglie navali.

Il titolo, oltre a tagliare il traguardo del decimo capitolo per la serie, celebrerà anche il trentacinquesimo anniversario della stessa, e sarà rilasciato per PS4, PS5 e, proprio come per il suo predecessore, anche su Nintendo Switch. Insieme all’annuncio sono stati rilasciati anche alcuni screenshot di gioco, che permettono di dare uno sguardo al prodotto in lavorazione. Non resta che attendere maggiori informazioni in merito, le quali, con tutta probabilità, giungeranno nel corso dei prossimi mesi.

