WoW: Dragonfight, disponibile il Ritorno all’Isola Proibita!

Tramite comunicato stampa, Blizzard Entertainment ha annunciato l’arrivo della nuova patch di aggiornamento per WoW: Dragonfight, chiamata Ritorno all’Isola Proibita, scopriamo insieme tutti i dettagli

Aggiornamento dopo aggiornamento, espansione dopo espansione, il mondo di World of Warcraft continua incessantemente ad espandersi e sta per arrivare anche al suo ventesimo anniversario, con numeri sempre da urlo. E nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato l’arrivo di una nuova patch. Si apre dunque un nuovo capitolo nella storia di Dragonfight per i campioni di Azeroth che si sono avventurati per le Isole dei Draghi aiutando i vari Stormi dei Draghi, ora che Ritorno all’Isola Proibita (10.0.7) è disponibile.

Dopo la sconfitta del proto-drago Raszageth, le tempeste che facevano da barriera all’Isola Proibita nelle Isole dei Draghi si sono dissipate e ora gli avventurieri possono esplorare quest’area prima inaccessibile. Fra i nuovi contenuti, dunque, si sbloccherà una nuova zona di livello massimo: l’Isola Proibita per l’appunto. Questa zona include nuovi contenuti per i personaggi di livello massimo riguardanti i problemi causati dai Primalisti e il caos elementale che si sono lasciati alle spalle.

WoW si aggiorna con Ritorno all’Isola Proibita

I personaggi di livello massimo che esplorano l’Isola Proibita aiuteranno la Spedizione delle Scaglie di Drago addentrandosi dentro le Cripte di Zskera recentemente rinvenute, piene di nemici, enigmi da risolvere e tesori da scoprire. Introdotta anche una nuova fazione: i Mezzorsi Mantogelido. Sarà possibile imparare a capire, ed eventualmente a parlare, la lingua dei Mezzorsi Mantogelido che risiedono nella Vastità Azzurra, aiutando Sonova Pestaneve a decifrare il loro particolare dialetto e a guadagnare la loro fiducia.

Disponibili anche nuove Armature Retaggio per Umani e Orchi, per i personaggi di livello 50. Gli Orchi e gli Umani che hanno raggiunto il livello Osannato con la loro rispettiva fazione potranno iniziare una serie di missioni per ottenere un nuovo set di armatura che rende omaggio a queste due razze classiche di Warcraft. Espansa anche la classe del Monaco: Ora anche i Draenei Forgialuce, i Worgen e i Goblin possono scegliere il Monaco come classe. Infine, Arriverà una significativa riprogettazione dell’albero dei talenti dei Paladini Castigo, ma anche il resto delle classi riceverà una serie di modifiche e di bilanciamenti.

Trovate tutte le informazioni sull'aggiornamento ai contenuti di WoW: Dragonfight Ritorno all'Isola Proibita sul sito web ufficiale di World of Warcraft.