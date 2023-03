Renfield: il trailer finale del film su Dracula di Nicolas Cage

Vi presentiamo il trailer finale di Renfield, il film su Dracula con Nicolas Cage, che promette faville per l’uscita nei cinema prevista per il prossimo 25 maggio

Renfield, il nuovo film con star Nicholas Hoult e Nicolas Cage, arriverà nelle sale il 25 maggio e a due mesi di distanza, come da consuetudine, è stato pubblicato l’ultimo e definitivo trailer dell’atteso progetto. Nel video si assiste al momento in cui il giovane protagonista incontra Dracula, diventandone il servitore. 60 anni dopo Renfield decide di provare a liberarsi dal controllo del vampiro, situazione che porta a conseguenze complicate e molto divertenti.

Nel film Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, X-Men, The Menù) interpreta Renfield, il tormentato aiutante di un Dracula tanto crudele quanto narcisista. Renfield è costretto a procurare le vittime al suo padrone ed eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo anni di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Ma per mettere in pratica tutto ciò deve capire come porre fine alla sua codipendenza.

Il trailer di Renfield, con Nicolas Cage

Renfield è diretto dal vincitore dell’Emmy Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman – Il film), sceneggiato da Ryan Ridley (Rick & Morty) e basato su un’idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible, il quale ha promesso una storia su “quanto sia un lavoro schifoso” essere lo scagnozzo di Dracula sotto forma di una commedia divertente ed estremamente violenta.

Nel cast troviamo anche Awkwafina (The Farewell, Shang-Chi), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) e Adrian Martinez (The Secret Life of Walter Mitty, Focus). Samantha Nisenboim, partner produttiva di McKay, è la produttrice esecutiva, mentre il film sarà distribuito da Universal Pictures per l’Italia. Renfield verrà distribuito nelle sale italiane il 25 maggio e vi terremo aggiornati su questo promettente progetto.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.