Redmi K50 Gaming: ufficiale l’arrivo in Cina

La multinazionale cinese ha da poco lanciato sul mercato il suo nuovo Redmi K50 Gaming, smartphone di fascia alta pensato proprio per i videogiocatori più esigenti. Sarà disponibile anche una variante Mercedes progettata insieme al team di F1

Rilasciato al momento solo in Cina il nuovo Redmi K50 Gaming, device dalle caratteristiche tecniche notevoli offerto ad un prezzo da medio gamma. I punti di forza risiedono nel SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e l’enorme schermo OLED da 6,67″ FHD+ con refresh rate che si spinge fino a 120Hz. È equipaggiato poi con una batteria da 4700mAh, dei comodi grilletti dorsali dedicati da poter configurare secondo le proprie esigenze e da ben 4 altoparlanti, per una qualità del suono invidiabile dalla maggior parte dei rivali. Vediamo le restanti caratteristiche tecniche più da vicino.

Redmi K50 Gaming: scheda tecnica

All’interno del terminale trovano posto:

Display: OLED da 6,67″ FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) 20:9, supporto HDR10+, 10 bit, MEMC, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, di campionamento del tocco fino a 480 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza 1.920 Hz, contrasto 5.000:1, protezione in Corning Gorilla Glass Victus ;

; CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 con sistema di raffreddamento a doppia camera di vapore ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPDDR5 ;

; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna di tipo UFS3.1 ;

; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + sensore ultra grandangolare da 8MP a 120° + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da a 120° + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: sensore da 20MP ;

; Connettività: dual SIM, 5G 2×2 MIMO, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, Galileo, NFC, USB-C, emettitore IR, sensore a ultrasuoni sotto al display ;

; Batteria: 4700mAh a due celle con ricarica rapida GaN a 120W (caricabatterie rapido in dotazione);

a due celle con ricarica rapida GaN a (caricabatterie rapido in dotazione); Dimensioni: 162,5 x 76,7 x 8,5mm ;

; Peso: 210g ;

; OS: Android 12 con interfaccia MIUI 13 ;

con interfaccia ; Prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: ~450€ ;

; Prezzo versione 12GB RAM/128GB ROM: ~500€ ;

; Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: ~540€ ;

; Prezzo edizione Mercedes: ~580€

Redmi K50 Gaming: analisi

La scheda tecnica parla da sola, è un telefono di fascia medio/alta capace di offrire prestazioni in gaming di alto livello. Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 con sistema di raffreddamento a doppia camera di vapore insieme agli 8GB ed oltre di RAM di tipo LPDDR5 (tra le più veloci) renderanno questo device adatto per qualsiasi situazione d’uso. L’enorme display OLED da 6,67″ FHD+ agevolerà l’utilizzo di più applicazioni a schermo condiviso sul telefono nonché il multitasking di esse grazie alle veloci memorie RAM. Sempre in merito al pannello, la sua frequenza d’aggiornamento video può arrivare fino a 120Hz. La memoria ROM che parte da 128GB di tipo UFS 3.1 assicurerà un’alta velocità di avvio istantaneo delle app installate.

Sono presenti poi un sensore a ultrasuoni sotto al display per la rilevazione delle impronte digitali e 2 grilletti dorsali da poter sfruttare durante l’uso di applicazioni videoludiche. Questi ultimi sono magnetici e rimovibili. Non è scontata poi la presenza di ben 4 speaker audio di alta qualità e di un modulo IR da poter programmare secondo le proprie esigenze (ad esempio per controllare la propria TV in mancanza del suo relativo telecomando). La batteria da 4700mAh inoltre dovrebbe riuscire a garantire un’autonomia di almeno 1 giorno e mezzo, a patto che non si stressi eccessivamente il telefono con applicazioni troppo energivore. Citando infine il comparto fotografico, il modulo posteriore da 64MP dovrebbe offrire scatti di buona qualità. Completano il quadro il supporto alle reti di ultima generazione 5G e l’implementazione di Android 12 con interfaccia MIUI 13 a gestire il device.

Cosa ne pensate di questo nuovo smartphone di Redmi? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!