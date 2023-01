Dramatic Iceberg: fissata la data d’uscita di Garden In!

Fissata l’uscita di un simulatore di giardinaggio accogliente, Garden In!, arriva direttamente dall’Italia su PC con serre piene di piante e piantine per soddisfare le vostre voglie da pollice verde

Lo sviluppatore italiano Dramatic Iceberg e l’editore finlandese Bonus Stage Publishing annunciano oggi la data di uscita del loro nuovo gioco Garden In! e per celebrarlo, hanno rilasciato un nuovissimo trailer del titolo. Dramatic Iceberg è un piccolo studio di sviluppo con sede a Torino, in Italia. Spinti da una passione di lunga data per i videogiochi, con un pizzico di ambizione, lavorano per creare e condividere giochi divertenti, come quelli che amavano e giocavano.

Ecco il trailer che annuncia l’uscita di Garden In!

I fan delle piante e dei giochi salubri stavano aspettando il gioco dall’estate 2022, quando la sua demo è stata presentata su Wholesome Direct. Ora finalmente si aprono le porte ai tuoi giardini da sogno, pieni di dolcezza e calore. Tommaso Verden, game designer, parlando del gioco, ha affermato:

Amiamo le piante, ma il nostro team non è stato molto bravo a tenerle in vita. Ecco perché abbiamo lavorato sodo su Garden In! al fine di creare un’esperienza divertente ma rilassante per tutti. Ora posso dire che siamo un po’ più bravi a prenderci cura dei nostri amici verdi.

La data d’uscita ufficiale di Garden In! è fissata per il 26 gennaio 2023. Il titolo verrà messo a disposizione per PC su Steam, Epic Games Store e GOG.com a partire dalle 14:00 CET. Ricordiamo che, oltre al team di sviluppo (Dramatic Iceberg), a rendere possibile questa pubblicazione è stato anche l’editore Bonus Stage Publishing: editore di giochi indie finlandese, pieno di amore per gli sviluppatori indipendenti che realizzano i giochi dei loro sogni.

