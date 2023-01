GIGABYTE AMD 600: ottimi risultati delle schede madri sui Ryzen 7000

Le schede madri GIGABYTE AMD 600 supportano perfettamente i più recenti processori AMD Ryzen 7000 da 65W. L’esclusivo Ultra Durable Design per ottimizzare le prestazioni dei nuovi processori senza aggiornare il BIOS

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd (qui per maggiori info) è produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware. Quest’oggi ha annunciato che le schede madri AMD serie 600 tra cui AORUS, AERO, possono supportare perfettamente gli ultimi AMD Ryzen 7000 da 65W. Più precisamente parliamo dei Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600. Inoltre, queste schede madri riescono a scatenare le massime prestazioni senza aggiornare il BIOS. Le schede madri GIGABYTE AMD 600 offrono una gamma completa che copre i fattori di forma ATX, Micro ATX e Mini ITX. Ciò consente agli utenti di costruire il rig ideale personalizzato per le loro esigenze e budget con maggiore flessibilità.

Dettagli sulle schede madri GIGABYTE AMD 600

I nuovi processori AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 65W mantengono le caratteristiche del multi-core e delle alte prestazioni dell’architettura della serie Zen4 7000. Per sfruttare appieno i vantaggi dei nuovi processori, è indispensabile una scheda madre progettata in modo ottimale.

GIGABYTE ha lavorato a stretto contatto con AMD nella fase iniziale di progettazione delle schede madri della serie 600 per ottimizzare il circuito, l’alimentazione e la dissipazione del calore. Le schede madri GIGABYTE AMD 600 adottano un design di alimentazione completamente digitale fino a 18 fasi con MOSFET esclusivi SPS (Smart Power Stage), che forniscono la gestione ottimale dell’alimentazione e il controllo della temperatura per la CPU durante il funzionamento ad alta velocità per liberare le massime prestazioni complessive e di overclocking.

Ha affermato Jackson Hsu, direttore della divisione di sviluppo del prodotto GIGABYTE Channel Solutions. Inoltre, con le impostazioni avanzate del BIOS, gli utenti possono godere della superiorità dei processori Ryzen 7000 da 65 W appena rilasciati. E non sarà necessario aggiornare il BIOS sulle schede madri della serie 600 di fascia alta o entry-level.

Aggiornamenti

Nel frattempo, AMD rilascia anche l’ultimo codice BIOS per fornire una migliore esperienza utente. GIGABYTE si sincronizzerà con AMD per la relativa verifica e regolazione per caricare immediatamente il BIOS aggiornato sul sito ufficiale. Gli utenti possono visitare il sito web GIGABYTE per sperimentare ulteriormente tutta la supremazia offerta dai nuovi processori AMD. Le GIGABYTE AMD 600 preparano gli utenti a ulteriori aggiornamenti futuri. Q-Flash Plus offre un modo semplice per aggiornare il BIOS senza installare alcun processore, memoria o persino scheda grafica. Senza preoccuparsi del supporto futuro per nuovi processori.

