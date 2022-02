Windbound sarà gratis su Epic Games Store

Epic Games ha appena annunciato che Windbound, un survival in terza persona con elementi GDR, sarà presto gratis sull’Epic Store

Come di consueto anche questa settimana Epic Games ha offerto ai suoi utenti un nuovo gioco gratuito e, come sempre, ha anche già annunciato quello che arriverà la prossima settimana. Infatti, a partire dal 10 febbraio, gli utenti Epic potranno riscattare gratis Windbound, un survival in terza persona con elementi GDR.

State pronti a cacciare, costruire ed esplorare grazie a Windbound

Windbound è un survival sviluppato da 5 Lives Studios e pubblicato da Deep Silver nell’agosto del 2020. Questo titolo vi metterà nei panni di Kara, una guerriera naufragata in un arcipelago deserto a causa di una violenta tempesta. Spaesata e senza risorse, Kara sarà costretta ad esplorare le isole in lungo e in largo in cerca di qualsiasi cosa possa aiutarla a sopravvivere e infine a scappare. Se volete saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alla nostra recensione.

Windbound sarà riscattabile gratuitamente a partire dalla prossima settimana, mentre al momento sullo store potete trovare gratis Yooka-Laylee and the impossible Lair. Questo titolo di Playtonic è un coloratissimo platform a scorrimento orizzontale che vi metterà nei panni di un camaleonte antropomorfo e della sua fedele compagna pipistrello. Se volete saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato che potrete trovare al seguente link.

Windbound è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.