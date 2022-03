Rainbow Six Siege Mobile: annuncio fissato il prossimo mese?

Prende quota un rumor che vedrebbe Rainbow Six Siege Mobile protagonista di un reveal fissato per il prossimo mese di Aprile

Il mercato mobile è più florido e ricco che mai, un settore in piena crescita, che ha tra i suoi protagonisti le iterazioni free-to-play di grandi classici shooter del mondo console e PC. Call of Duty Mobile è oramai una certezza, Call of Duty: Warzone Mobile è in lavorazione, lo stesso Battlefield Mobile, mentre Apex Legends Mobile è ad un passo dal lancio mondiale. E se Activision ed EA sono pronti a sfruttare questo mercato, non stupisce che lo stesso voglia fare Ubisoft che, stando ad un rumor, presenterà ufficialmente Rainbow Six Siege Mobile nel corso del prossimo mese.

Rainbow Six Siege Mobile: annuncio in arrivo ad Aprile?

A gettare il sasso è il solito Tom Henderson, uno degli insider più attivi, secondo il quale la versione mobile dello shooter di casa Ubisoft sarà protagonista di un annuncio ufficiale nel corso del prossimo mese. Questa versione del celebre shooter PvP, che può contare una base giocante di 80 milioni di giocatori, sembra sia in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Halifax. E siamo sicuri che, se confermato, il successo non dovrebbe tardare a manifestarsi.

Per Henderson, l’annuncio di Rainbow Six Siege Mobile dovrebbe essere fissato per il prossimo 6 di Aprile, e sarà seguito da un lancio limitato ad alcune zone selezionate, prima di debuttare ufficialmente a livello globale. Ovviamente, al momento, si tratta solo di supposizioni, pertanto in assenza di conferme da parte degli attori chiamati in causa, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

