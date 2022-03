Kirby e la Terra Perduta: oggi disponibile su Nintendo Switch

È ora disponibile Kirby e la Terra Perduta, ultima fatica di HAL Laboratory su Nintendo Switch e debutto tridimensionale della pallina rosa

Dopo un’attesa durata anni per gli amanti del paffuto eroe, è infine disponibile il titolo Kirby e la Terra Perduta. La gestazione per un vero e proprio debutto tridimensionale (sebbene mantenendo una linearità di fondo) della pallina rosa di HAL Laboratory è stata lunga, ma da oggi potremo cogliere tutti i frutti di tante timide sperimentazioni per il team di sviluppo. In questo nuovo gioco confluiscono infatti le trasposizioni del gameplay di base del primo capitolo (Planet Robobot e Blowout Blast) e delle abilità introdotte in seguito (Battle Royale). I risultati li potete provare con mano scaricando la demo del gioco.

La Terra Perduta di Kirby apre i battenti: ingresso disponibile a tutti!

Nel caso vi siate persi la nostra corposa anteprima dedicata al titolo, riassumeremo brevemente tutto ciò che potrete aspettarvi da Kirby e la Terra Perduta. Il gioco offre una variante del gameplay degli episodi passati, sebbene con i dovuti compromessi (uno su tutti la capacità di fluttuare del protagonista) in modo tale da preservare un tasso di sfida equilibrato. Rimane comunque un’avventura meglio indirizzata ai principianti, ma anche i veterani dei platformer possono godere di segreti ben nascosti (alcuni anche troppo) e, soprattutto, di un livello di difficoltà più punitivo in fatto di danni inflitti al giocatore.

Come ci ricorda anche il video qui sopra, il tutto è fruibile anche in co-op. Giocare con un amico permette di gestire meglio i combattimenti e la ricerca degli oggetti collezionabili nascosti. Progressi e modalità secondarie saranno gestiti tramite un unico hub; è qui che potremo anche migliorare le abilità ottenibili dai nemici ed osservare il progresso degli altri giocatori. È confermata la boss rush che contraddistingue l’intera serie, sotto il nuovo nome di “Colosseum”. Infine, come è avvenuto in capitoli recenti, la compatibilità con gli amiibo (preferibilmente di Kirby) ci permette di ottenere oggetti.

Ora sta a voi dirci la vostra: avete ultimi pronostici sui legami con la lore?