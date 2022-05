The Witcher 3: versione nativa next-gen in arrivo quest’anno

L’intrigo dello strigo tornerà in una nuova straordinaria versione: l’incarnazione next-gen di The Witcher 3 è in dirittura d’arrivo!

Se l’idea di un Geralt ringiovanito nei pixel (ma non nel capello brizzolato) vi stuzzica l’appetito, la vostra fame di next-gen sta per finire: la versione nativa per Xbox Series X, Series S e PS5 di The Witcher 3 ora ha un nuovo periodo di uscita. Il gioco porterà con sé il suo altisonante sottotitolo Wild Hunt: Complete Edition e lo piazzerà, se non è di anno fiscale che si parla, sotto i nostri alberi di Natale. Il termine usato da CD Projekt RED, dopo aver dato ai maghi del porting di Saber Interactive il foglio di via, non lascia adito a dubbi: il posticipo c’è, ma Q4 2022 si traduce in un inequivocabile “ultimo trimestre dell’anno”.

Strega comanda versione… next-gen: The Witcher 3 è in arrivo quest’anno!

Naturalmente parlare di next-gen sa sempre un po’ di aria fritta, ed è per questo che qualche altro dettaglio sulla nuova versione di The Witcher 3 non può farci che piacere. Ebbene, in fatto di feature, i giocatori in possesso dell’hardware più recente possono aspettarsi un supporto al ray tracing e ai mai troppo lodati tempi di caricamento più rapidi. Le migliorie “visive e tecniche” non sono state sviscerate con troppa perizia, ma delle conferme gradite già le abbiamo. Le espansioni DLC come Hearts of Stone e Blood and Wine sono tutte incluse. E per quanto riguarda i suprematisti del PC, loro godranno del supporto all’high dynamic-range, o HDR.

Let’s make this 7th anniversary even better, shall we? We’re delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022. See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh — The Witcher (@witchergame) May 19, 2022

Sì, è vero: i ritardi non sono mancati, da un “tardo 2021” all’ultimo trimestre di cui parliamo oggi (passando per una metà 2022 ormai non più attendibile). Però Michal Nowakowski di CD Projekt RED ha voluto specificare che non si tratta di un caso di development hell. E meno male, aggiungeremmo. Ad ogni modo, come spesso avviene in questi casi, l’invito a “restare sintonizzati per avere novità” è sempre lo stesso. Inoltre, resta l’incognita del nuovo progetto del team di sviluppo, che farà utilizzo dell’Unreal Engine 5 e darà i natali a quella che, al momento, sappiamo solo essere una “nuova saga”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della situazione dello strigo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.