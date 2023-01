The Callisto Protocol: disponibile il New Game+

Striking Distance Studios ha pubblicato un nuovo aggiornamento di The Callisto Protocol che corregge alcuni bug e introduce finalmente il New Game+

The Callisto Protocol è un horror che presenta diverse problematiche, ma per fortuna Striking Distance Studios si sta impegnando per cercare di porvi rimedio. Dal lancio ad oggi infatti sono stati pubblicati diversi aggiornamenti volti ad arricchire e migliorare l’esperienza di gioco.

La maggior parte di queste patch erano dedicate a risolvere bug o a migliorare la quality of life generale del titolo, ma ora invece sembra che la compagnia abbia voluto offrire ai giocatori una nuova modalità molto richiesta. L’ultimo aggiornamento di The Callisto Protocol infatti ha finalmente introdotto il New Game+ per tutti i giocatori che hanno completato il gioco almeno una volta!

Il New Game+ vi farà rivivere The Callisto Protocol in modo diverso

Con il New Game+ avrete la possibilità di ricominciare a giocare The Callisto Protocol dall’inizio mantenendo tutti i crediti, le armi e i potenziamenti ottenuti nel corso della vostra precedente partita. Grazie a questa modalità avrete modo di divertirvi a rigiocare il titolo in maniera più rapida e semplice, e inoltre potrete ottenere anche un nuovissimo trofeo. Il New Game+ è sicuramente una feature molto richiesta ma con l’ultimo aggiornamento sono arrivati anche tanti altri piccoli cambiamenti. Se siete interessati, qui di seguito potrete trovare un elenco completo con tutte le novità della patch:

New Game+ I giocatori che hanno completato il gioco avranno la possibilità di accedere al New Game+ (richiede un salvataggio attivo)

Generale Risolto un problema che non permetteva ad alcuni giocatori di ottenere l’obiettivo “Il Protocollo ha a che fare con la vita” Generale miglioramento delle performance su tutte le piattaforme I giocatori non subiscono più danni saltando sugli ostacoli Corretti alcuni problemi che permettevano a Jacob di cadere attraverso il terreno Corrette delle discrepanze tra doppiaggio e sottotitoli in alcune localizzazioni

PC Risolto il crash nel livello dei Tunnel durante la battaglia con il bicefalo Il tasto per saltare le cinematiche è ora associato a quello utilizzato per interagire e raccogliere oggetti Corretto un problema che causava dei lunghi scatti quando si attivavano le ombre Ray Tracing Risolto un problema che causava l’apparizione del cursore del mouse a schermo durante il passaggio tra alcune aree

PS4 Risolto un crash che avveniva durante un dialogo tra Jacob e Dani



The Callisto Protocol è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.