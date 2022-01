Un brevetto di Sony potrebbe svelare una funzione del PSVR2

Sony ha recentemente aggiornato un suo vecchio brevetto che potrebbe svelare in anticipo una funzione molto particolare del PSVR2

Qualche giorno fa Sony ha annunciato il PSVR2, il suo nuovo visore per la realtà virtuale che sarà disponibile per PS5. Al momento non sappiamo molto di questo nuovo dispositivo, ma sicuramente vanterà un gran numero di funzioni aggiuntive rispetto alla sua versione precedente.

Al momento Sony ha svelato solamente alcune delle nuove funzionalità del suo nuovo visore, ma forse potremmo averne scoperta un’altra. La compagnia infatti ha recentemente aggiornato un suo vecchio brevetto che potrebbe svelare in anticipo una funzione molto particolare del PSVR2.

Il PSVR2 permetterà di scannerizzare gli oggetti?

La scorsa estate Sony ha depositato un brevetto per una nuova tecnologia che permetterebbe ai giocatori di scannerizzare degli oggetti e ricrearli successivamente in 3D all’interno di un videogioco. Gli utenti potranno quindi interagire con queste scannerizzazioni all’interno di alcuni videogiochi e addirittura assegnare loro diverse proprietà.

Questo brevetto non ha causato molto scalpore quando venne depositato per la prima volta, ma il fatto che sia stato aggiornato in prossimità dell’annuncio del PSVR2 ha generato numerose speculazioni tra i videogiocatori. Una funzione del genere infatti sembrerebbe essere più che adatta ad un visore per la realtà virtuale e offrirebbe agli sviluppatori tanti nuovi spunti creativi. Ci teniamo a ricordarvi però che brevetti di questo tipo vengono depositati spessissimo dalle compagnie e molto spesso finiscono col non vedere mai la luce del sole.

Per il momento non conosciamo ancora un periodo d'uscita preciso del PSVR2, ma probabilmente nei prossimi mesi ci saranno delle novità in merito.