Rogue Legacy e The Vanishing of Ethan Carter sono gratis su Epic Store!

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochi gratis dell’Epic Games Store. Ogni settimana il negozio digitale di Epic offre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovare gratis sull’Epic Store sia Rogue Legacy, un roguelike a scorrimento orizzontale, che The Vanishing of Ethan Carter, un’avventura investigativa in prima persona.

Divertimento per tutti i gusti con Rogue Legacy e The Vanishing of Ethan Carter

Rogue Legacy è un divertentissimo roguelike a scorrimento orizzontale in cui dovrete esplorare un pericolosissimo castello. Questo luogo pullula di creature di ogni tipo e di conseguenza è davvero difficile che riusciate ad uscirne vivi sin dal vostro primo tentativo. Per fortuna però, in caso di morte, il vostro personaggio verrà sostituito da un suo erede che si contraddistinguerà grazie a tantissime caratteristiche uniche. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows XP/Vista/7 Processore da almeno 1.6 GHz 1GB di RAM Scheda Video X1950 Pro / 7900 GT Almeno 400 MB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows XP/Vista/7 Processore da almeno 2 GHz 2GB di RAM Scheda Video HD 4770 / 8800 GTX Almeno 400 MB di spazio libero sull’HDD



The Vanishing of Ethan Carter invece è un’avventura in prima persona in cui vestirete i panni di un detective intento ad indagare sulla scomparsa di un ragazzino chiamato Ethan Carter. La sparizione di un bambino è già un fatto molto grave di per se ma, come se non bastasse, durante la vostra avventura finirete con il portare alla luce anche i tanti oscuri segreti nascosti dagli abitanti della misteriosa Red Creek Valley. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows a 64 bit Processore Intel Core2 Duo o equivalente AMD 6GB di RAM Scheda video compatibile con 1GB di VRAM Almeno 9GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows a 64 bit Processore Intel i5 o equivalente AMD 8GB di RAM Scheda video compatibile con 4 GB di VRAM Almeno 9GB di spazio libero sull’HDD



Questo è tutto per quanto riguarda i nuovi giochi gratis offerti quest’oggi da Epic Games. Adesso non vi resta altro da fare che entrare sullo store e aggiungerli alla vostra libreria. Ricordate però che i titoli saranno disponibili gratuitamente solo fino alle 17:00 del 14 aprile quindi, se siete interessati, vi consigliamo di riscattarlo il prima possibile.

