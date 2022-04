Doctor Strange nel Multiverso della Follia: parla Sam Raimi!

A meno di un mese dall’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sentiamo cos’ha da dire il regista Sam Raimi

Il prossimo 4 maggio arriverà nelle sale il tanto atteso Doctor Strange nel Multiverso della Follia. La seconda pellicola con protagonista il più famoso stregone dell’MCU è diretta dal grande Sam Raimi. Il regista ha sostituito in fase di pre-produzione Scott Derrickson, autore del precedente capitolo. La scelta di affidarsi a Raimi, esperto sia di film di supereroi sia di film horror, avrà dato i suoi frutti? Nel nostro articolo troverete alcune recenti dichiarazioni del regista riguardo al suo film in uscita!

Sam Raimi su Doctor Strange nel Multiverso della Follia

È cosa nota da tempo che il sequel di Doctor Strange sarebbe stato il primo film dell’MCU con delle venature horror. La cosa è stata confermata da Raimi stesso, il quale ha dichiarato:

Anche dopo che Scott aveva lasciato il progetto per divergenze creative, l’idea è rimasta quella, creare il primo film Marvel che avesse un elemento horror, quindi mi sono attenuto alle intenzioni originali. […] È spettrale in alcuni casi, spaventoso in altri. Non puoi mai sapere cosa trovi nel multiverso, dove regnano suspense e cupezza. È un modo per solleticare le paure del pubblico.

L’horror incontra dunque l’MCU: cosa potrebbe andare storto? La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’esperienza di Raimi anche nel genere dei film di supereroi. Tra il 2002 e il 2007 il regista statunitense ha portato sul grande schermo la trilogia di Spider-Man, che ha dato il La ai cinecomic del nuovo millennio, parallelamente ai film degli X-Men e a pochi altri. I tre lungometraggi con protagonista Tobey Maguire sono diventati delle opere di culto e hanno valso un nuovo successo per Sam Raimi. Dal 2008 in avanti però, è apparso l’MCU e, 27 film dopo, è proprio il turno del regista a debuttare in questo universo. È stato chiesto a Raimi quali film del Marvel Cinematic Universe avesse effettivamente visto e questa è stata la sua risposta:

Avevo visto Iron Man, il primo Avengers, Black Panther e Doctor Strange, poi clip degli altri film. Hanno fatto 28 film, ne avrò visti sul serio tipo quattro o cinque, perciò non posso dire di avere un’enorme familiarità.

La risposta di Raimi è totalmente comprensibile e va apprezzata anche la sua sincerità. Chissà se in futuro recupererà anche il resto. Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio. Il cast comprende Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez e Michael Stuhlbarg.

