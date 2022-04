LoL MSI 2022: a rischio la partecipazione dei team cinesi

Con la chiusura dello Spring Split, stravinto dai ragazzi coreani di T1, il più grande evento del palcoscenico di League of Legends dell’anno si avvicina. Il Mid-Season Invitational 2022, che si terrà in Corea, si avvicina a passi da gigante e tutti i pro-player di maggior spessore che vi parteciperanno stanno ora preparandosi, mentalmente e tecnicamente, allo scontro. C’è però una nazione che rischia seriamente di non poter partecipare: la Cina. Niente meno che una delle maggiori potenze in ambito “League of Legends” e che si ritroverebbe a rischiare di non poter prendere parte al MSI 2022 a causa di problemi legati alla pandemia di COVID-19.

Tramite un’intervista, il giocatore professionista Kim “Doinb” Tae-sang ha gettato un po’ di luce sulla situazione di LPL al MSI 2022. Stando a quanto riferito, infatti, il problema COVID-19 a Shanghai sarebbe così importante da mettere a rischio la partecipazione al torneo.

Doinb mentioned if the LPL representative can't play remotely in MSI, they may not attend the tournament because of the Asian game and the LPL Summer Split schedule.

If it is possible for them to join, LPL will play the games with 30 Ping like the Mid Season Cup(MSC) format. pic.twitter.com/P5VgrZnTEs

