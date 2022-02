Riders Republic: il titolo sarà giocabile gratis, ecco quando

Riders Republic sarà provabile gratis per un breve periodo di tempo. Inoltre, se giocate su PlayStation, potete scaricarlo già da ora

Riders Republic, il titolo di sport estremi multigiocatore di Ubisoft, sarà a breve giocabile gratis nel corso del prossimo weekend. Il periodo di prova avrà inizio il 10 febbraio alle ore 20:00 e durerà fino al 14 per le piattaforme PlayStation e Xbox. I giocatori PC e Stadia non avranno accesso allo stesso “bonus”, sfortunatamente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Riders Republic: il gioco sarà gratis per il weekend e c’è anche uno sconto sul gioco completo per chi deciderà di provarlo

Durante questo periodo del quale vi abbiamo accennato, l’intero Riders Republic sarà giocabile gratis dall’inizio alla fine. Potete persino giocare con altri giocatori in tutte le attività (sebbene un abbonamento Xbox Live Gold sarà chiaramente obbligatorio per i giocatori Xbox). I precaricamenti per il weekend gratuito sono iniziati già oggi dalle ore 17:00 ma, in questo caso, il tutto è fattibile solo su PS4 e PS5.

Coloro che accederanno al weekend gratuito possono acquistare il gioco completo con uno sconto del 50% per un periodo di tempo limitato. Anche i progressi di gioco verranno trasferiti in modo da poter continuare da dove avevate interrotto. Riders Republic è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Date un’occhiata alla nostra anteprima qui per scoprire se vale la pena o no gettarsi a capofitto nel mondo virtuale creato dal colosso francese dei videogiochi. E proprio a proposito di Ubisoft, nei mesi scorsi diversi sviluppatori del gigante hanno rassegnato le loro dimissioni, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.