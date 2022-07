Red Dead Online: il supporto migra verso Grand Theft Auto VI

Non è un segreto che Red Dead Online, ovvero la componente online di Red Dead Redemption 2, sia meno popolare della serie ammiraglia di Rockstar Games, ma il focus totale sullo sviluppo di Grand Theft Auto VI sembra confermarlo definitivamente. Gli aggiornamenti per il western su scala globale del poliedrico team di sviluppo sono stati sempre meno da qualche tempo, e ora la corsia preferenziale (in senso letterale) di casa Rockstar ha rimesso le cose in chiaro. Il crimine urbano è pronto a riconquistare le luci della ribalta… e delle sirene della polizia, come dovrebbe essere chiaro.

In un recente articolo della stessa Rockstar, il team di sviluppo ha confermato di aver riallocato tutte le proprie risorse (Red Dead Online compreso) verso Grand Theft Auto VI. Lo scopo, vista l’ormai nota meticolosità della tripla A, è lo stesso di sempre: “capire più che mai il bisogno di superare le aspettative dei giocatori per rendere questo nuovo episodio il migliore possibile”. Gli aggiornamenti corposi a livello di contenuti, dunque, non fanno più parte dei piani. Restano invece gli eventi mensili per le modalità esistenti, nonché gli eventi stagionali. Il viale del tramonto si avvicina, insomma.

Get acquainted with any Strangers you find out on the frontier and complete their Free Roam Missions for Double RDO$ and XP.

Plus, Double XP and Gold in Call to Arms, a free community outfit, and more during the latest Red Dead Online bonus event: https://t.co/kGxGXyMe3F pic.twitter.com/lDNAvBP31g

— Rockstar Games (@RockstarGames) July 5, 2022