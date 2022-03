Grand Theft Auto VI: lo sviluppo di GTA 6 tocca una tappa vitale

La saga di Grand Theft Auto è pronta a ripartire (a bordo di auto rubate): sullo sviluppo di GTA 6 vi sono importanti… nuovi sviluppi

Ci credereste se vi dicessimo che lo sviluppo di GTA 6 procede a passo spedito, nonostante l’ultima corsa allo scaffale di Grand Theft Auto per chiudere bene l’anno fiscale? Ebbene, è così. Ambiziosa come sempre, Rockstar intende “spingersi ben oltre quanto visto finora”. Come potrete immaginare, una saga multimilionaria come questa non può che portare con sé i rumor più disparati, dalle “più contenute” dimensioni ad avere come ambientazione una Vice City contemporanea. Non per questo, però, è tutto rose e fiori; al contrario, stando ai vari insider, la situazione sembra essere caotica e tesa.

GTA 6: il magazine vi porta nel cuore di Rockstar (sperando bene per Grand Theft Auto)

Quindi Grand Theft Auto VI sta arrivando, e stavolta sul serio: lo conferma Chris Klippel di Rockstar Magazine, che dopo aver parlato di “un reboot di GTA 6” causato dalle dimissioni del co-fondatore Dan Houser ora edulcora la situazione parlando di “una tappa importante”. In un recente tweet, Kippel ha dichiarato nella sua madrelingua (d’oltralpe, nel caso) che “le cose dovrebbero accelerare” tra gli ingranaggi dell’intricato meccanismo di Rockstar. Non sapremmo dire quale sia la tanto esaltata tappa vitale, o quanto effettivamente vitale sia, ma quantomeno il post fa ben sperare.

Une étape importante dans le développement de #GTA6 viendrait d’être atteinte. Les choses devraient s’accélérer (en interne chez Rockstar).

Je pense qu’une (vraie) annonce en fin d’année peut être envisageable. Dans tous les cas, je ne vois pas le jeu arriver avant fin 2024 !  pic.twitter.com/jDcrkxwjuo — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) March 11, 2022

Sempre secondo Klippel, entro fine anno è plausibile aspettarsi un “annuncio vero e proprio”, sebbene l’insider sia tutto fuorché sicuro di un arrivo prima del 2025. Siccome i precedenti rumor hanno più o meno previsto il 2025 come anno effettivo di uscita, non è del tutto al di fuori del reame della possibilità. Ciò detto, come già ci è capitato di fare proprio oggi, prendete tutto questo con un doveroso paio di pinze. Per il resto, vi invitiamo a monitorare la situazione finché questo benedetto annuncio non arriverà. Ci aspetta di sicuro, in tal senso, ancora qualche mese di attesa.

