PS Plus: nuovo rumor per i titoli gratis di settembre, NieR Replicant tra i giochi

I giochi gratis di settembre per gli iscritti a PS Plus Premium, stando a un rumor, sono già noti: tra loro parrebbe esserci NieR Replicant

I giochi gratis di settembre per gli iscritti a PS Plus sono disponibili, e a quanto pare qualcuno ha battuto sul tempo Sony anche oltre la gamma Essential: parliamo, di nuovo, di un rumor targato billbil-kun, e come tale molto probabilmente attendibile, il che è praticamente una conferma per chiunque stesse aspettando NieR Replicant ver.1.22474487139. A fare compagnia al titolo di Yoko Taro abbiamo Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Unpacking e Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Alcuni giochi, esclusivi a PS4, saranno giocabili mediante retrocompatibilità, ma non sapremmo dirvi se sono incluse anche le versioni native a PS5.

EXCLUSIVE

 PS Plus Game Catalog additions  Here are the headliners of the next batch of PS Plus game catalog for Extra & Premium members ⌛️From Sep 19th#PlaystationPlushttps://t.co/COHWCEllxa — billbil-kun (@billbil_kun) September 11, 2023

Quando billbil-kun fa rima con PS Plus: il rumor di settembre conferma NieR Replicant… ma poco altro

Le informazioni rilasciate dal leaker (pardon, dal “detective privato per Dealabs”) si fermano qui. Non è la lista completa, quindi è più che plausibile che l’annuncio ufficiale includa anche altri nomi illustri. Per il momento, però, non abbiamo molto altro da riportare. Nulla di cui lamentarsi, nel caso la lista venisse confermata: almeno tre giochi su cinque vantano recensioni da capogiro, e pure Star Ocean e Sniper Ghost Warrior Contracts 2 si difendono decentemente. Probabilmente nei giorni a venire avremo l’elenco definitivo, specie se consideriamo che il 19 settembre è un martedì. Il giorno settimanale coincide con il consueto aggiornamento del PlayStation Store. Vi ragguaglieremo.

