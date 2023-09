CertiDeal, il primo smartphone per i tuoi figli

E voi? Cosa ne pensate ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Inoltre, per quanto riguarda i compiti scolastici e lo studio con gli amici, CertiDeal mette a disposizione una gamma di iPad ricondizionati, compagni hi-tech ideali per evitare distrazioni, migliorare il metodo di studio e prendere appunti con facilità.

Inoltre, in occasione del ritorno a scuola , basta registrarsi e verificare lo status di studente tramite Student Beans per ottenere uno sconto del 5% su tutti i prodotti del sito!

Per estendere la durata dei telefoni cellulari e mantenere sotto controllo le spese, grazie all’azienda specializzata in dispositivi ricondizionati , CertiDeal , non sarà più necessario fare compromessi.

Sempre prima e sempre in aumento. Questo sembra essere la tendenza che meglio descrive il rapporto tra i giovani e i telefoni cellulari… è sufficiente considerare che l’età media in cui si riceve il primo cellulare è di soli 11 anni

Cristhian Greco

