PlayStation Store: Sony dà il via agli sconti estivi

Sony ha dato il via agli sconti estivi, una promozione che vi permetterà di acquistare sul PlayStation Store diversi titoli ad un prezzo ridotto

Il PlayStation Store è il ben noto store digitale di Sony da cui è possibile acquistare titoli per tutte le sue console. Di solito Sony organizza delle promozioni in periodi specifici che permettono ai giocatori di acquistare diversi giochi ad un prezzo molto vantaggioso e ovviamente non potevano non preparare qualcosa per quest’estate. La compagnia infatti ha recentemente dato il via agli sconti estivi, una promozione che vi permetterà di acquistare sul PlayStation Store diversi titoli ad un prezzo ridotto.

Tanti giochi di qualità in offerta sul PlayStation Store!

Con l’avvento della stagione estiva Sony ha finalmente annunciato l’arrivo di imperdibili offerte su alcuni dei principali titoli esclusivi e numerosi giochi di terze parti che compongono l’ecosistema PlayStation. Le promozioni permetteranno ai giocatori di acquistare giochi per PS4 e PS5 a prezzi notevolmente ridotti. Qui di seguito potrete trovare alcuni dei titoli più interessanti in sconto fino al 3 agosto:

Ratchet & Clank Rift Apart (PS5) è in sconto da €79,99 a €49,59

Uncharted: l’eredtà dei ladri (PS) è in sconto da €49,99 a € 29,99

WWE 2K22 (PS5) è in sconto da €74,99 a € 44,99

God of War (PS4) è in sconto da €19,99 a €9,99

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition (PS4 & PS5) è in sconto da €69,99 a € 52,49

Questi ed altri titoli saranno in sconto fino al 3 agosto, ma le offerte non si fermeranno li. Dal 4 agosto in poi infatti potrete trovare in sconto sul PlayStation store tanti altri giochi di qualità che attualmente non hanno ricevuto un taglio di prezzo.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.