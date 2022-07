Antec: nuovi cabinet serie FLUX in versione bianca

L‘azienda Antec ha rilasciato le sue nuove custodie della serie FLUX in versione bianca

Antec Inc. (qui per maggiori informazioni sull’azienda), è fornitore leader di componenti e accessori per computer ad alte prestazioni per il mercato dei giochi, dell’aggiornamento dei PC e del fai-da-te. Antec, azienda offre anche prodotti di raffreddamento per PC, accessori per notebook che in precedenza offriva una linea di prodotti mobili Antec (A.M.P.).

Questa includeva altoparlanti Bluetooth, cuffie, batterie portatili e hub di ricarica. Originariamente fondata nel 1986 a Fremont, California, l’azienda ha ora sede a Taipei City, con uffici aggiuntivi a Rotterdam, Pechino e Fremont, California. I prodotti Antec sono venduti in oltre 40 paesi attraverso la sua piattaforma di vendita al dettaglio online, Amazon e partner di distribuzione.

La novità di Antec

Nelle ultime ore ha presentato una versione bianca dello chassis DF700 FLUX e DF800 FLUX. DF700 FLUX White presenta una maglia tridimensionale a forma di onda, che presenta un aspetto uniformemente minimalista. Invece il DF800 FLUX White presenta nuovi effetti visivi con un design geometrico del pannello frontale che rispecchia gli effetti di luce attraverso il suo speciale design della superficie. Il pannello laterale in vetro temperato a vista consente all’utente di mettere in mostra la struttura. Mentre l’interno del telaio consente una ventilazione ponderata grazie alle enormi prese d’aria e all’abbondanza di spazio per il raffreddamento ad acqua e le ventole del case.

Con la nuova versione in bianco, Antec risponde alla richiesta del mercato di case bianchi. Entrambi i casi sono ora disponibili su Amazon US.

Dettagli sulle nuove Antec custodie della serie Flux versione bianca

I cabinet della serie Antec FLUX sono compatibili con le schede madri ATX, micro-ATX e Mini-ITX. In termini di supporto della ventola, il case ospita tre ventole da 120 mm / tre da 140 mm nella parte anteriore. Poi abbiamo tre ventole da 120 mm / due ventole da 140 mm nella parte superiore. Infine troviamo una ventola da 120 mm nella parte posteriore e due ventole sulla copertura dell’alimentatore. I case della serie FLUX sono dotati di una serie di ventole preinstallate: tre ventole ARGB da 120 mm nella parte anteriore, una ventola inversa da 120 mm sulla copertura dell’alimentatore e una ventola da 120 mm nella parte posteriore del case.

Componenti

Per un ulteriore raffreddamento a liquido, le custodie della serie FLUX possono ospitare un radiatore da 360 mm nella parte anteriore e superiore e un radiatore da 120 mm nella parte posteriore. Il case vanta tre alloggiamenti per unità HDD convertibili da 3,5″ senza attrezzi (convertibili in 2 SSD da 2,5″). Tre spazi di montaggio per SSD da 2,5″ e sette slot di espansione. I case della serie FLUX hanno molto spazio per le schede grafiche con una lunghezza fino a 405 mm e un’efficace ventilazione. Tutto questo lo rende particolarmente adatto anche ai giocatori. Supportano raffreddatori ad aria di fascia alta con un’altezza massima del dissipatore della CPU di 175 mm e alimentatori con una lunghezza di 205 mm.

Pannello I/O

Il pannello I/O è dotato di pulsanti di accensione e ripristino, due prese USB 3.0 e Mic/Audio. I tappi antipolvere inclusi garantiscono la prevenzione dei danni. Con 34,5 mm nella parte anteriore e 26,5 mm nella parte posteriore, le custodie offrono spazio sufficiente per la gestione dei cavi, consentendo una struttura pulita e un flusso d’aria ottimizzato. Per ulteriori informazioni, visitare le pagine dei prodotti del DF700 White e DF800 White.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove custodie della serie FLUX in versione bianca di Antec? Diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).