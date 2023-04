È arrivato il momento di scoprire trama, cast, data d’uscita e tutte le anticipazioni dedicate a Guardiani della Galassia 3

Le avventure dedicate ai Guardiani della Galassia stanno ormai per concludersi ed è tempo di accompagnare gli strampalati personaggi verso il loro epilogo. I fan della saga sono in grande trepidazione per l’uscita del terzo ed ultimo capitolo, diretto da James Gunn. Le avventure di questo simpatico gruppo, iniziate nel 2014, si sono rivelate un successo di pubblico. Ora che siamo quasi giunti alla conclusione del viaggio, si parla già di un finale emozionante, che lascerà senza fiato gli spettatori e che, probabilmente, non risparmierà numerosi colpi di scena.

Trama e cast | Guardiani della Galassia 3: tutto ciò che c’è da sapere prima dell’uscita

Guardiani della Galassia 3 mostrerà gli eventi successivi ad Avengers: Endgame (2019), Thor: Love and Thunder (2022) e Guardiani della Galassia Holiday Special (2022). Ritroveremo il gruppo, anche se un po’ cambiato. Peter Quill dovrà sopportare una pesante perdita e fare da collante al suo gruppo, così da poter proteggere uno dei suoi membri e l’universo intero. Questa volta al centro delle vicende troveremo Rocket; sapremo qualcosa di più sulle sue origini, specialmente riguardo a come ha fatto a diventare il personaggio che conosciamo.

Da alcune notizie trapelate prima dell’uscita riguardanti il cast, sembrerebbe che a prendere parte a questo terzo capitolo saranno tutti i personaggi apparsi nei film precedenti, in un ruolo più o meno decisivo. Tra questi sembrerebbe esserci anche lo Stakar, interpretato da Sylvester Stallone. Sicuramente ritroveremo Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Karen Gillan e Sean Gunn. Nella versione originale, ritroveremo anche Bradley Cooper, la voce di Rocket e Vin Diesel, quella di Groot. Al loro fianco Elizabeth Debicki, Will Poulter e Chukwudi Iwuji.

La data d’uscita

I fan italiani della saga possono sentirsi fortunati: da noi la pellicola arriverà il 3 maggio, due giorni prima della data fissata negli Stati Uniti. Lo stesso James Gunn e il cast di attori hanno commentato Guardiani della Galassia 3, parlando di un finale commovente. Lo sarà di certo sapendo che questa sarà l’ultima avventura che vedrà coinvolto il simpatico gruppo di amici. Seguendo le orme del fumetto, è possibile infatti che questi personaggi vengano soppiantati da new entry. Non ci resta che attendere, per scoprire cosa ci riserverà questo ultimo capitolo. Nel frattempo possiamo cercare di trovare qualche indizio dal trailer, che vi abbiamo lasciato qui in alto. Secondo voi come finirà?

