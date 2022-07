Recensione Disgaea 6 Complete: Zed e Cerberus alla riscossa!

Scopriamo insieme, in questa recensione, a chi poter consigliare l’acquisto di Disgaea 6 Complete, la riedizione del titolo di Nippon Ichi Software uscito lo scorso anno per PC e console PlayStation

I giochi di ruolo giapponese di stampo strategico classico, quelli insomma con le griglie e le pedine, si sa, sono titoli di nicchia. Lo sa il grande pubblico, che puntualmente li snobba, e lo sanno anche gli appassionati che via via, nel tempo, si sono ritrovati con sempre meno titoli meritevoli tra le mani. Ad alzare l’asticella, recentemente, è fortunatamente intervenuto Triangle Strategy, di cui vi abbiamo parlato in una dettagliata recensione che trovate qua. Sono pochi, però, gli appuntamenti che tornano a soddisfare la nostra voglia di pedine e griglie e se il titolo di Square Enix ha decisamente smosso la nostra anima, a parte qualche Fire Emblem e sporadici titoli one-shot la sensazione di rimanere a bocca asciutta c’è sempre. E poi c’è lui: Disgaea.

Disgaea 6: Defiance of Destiny è un titolo di cui vi abbiamo già parlato esattamente un anno fa, nel luglio dello scorso anno, in una recensione piuttosto prolissa e che potete trovare cliccando qui. Uscito originariamente in esclusiva Nintendo Switch, Nippon Ichi Software ha poi deciso di portare la versione Complete su PC, PS5 e PS4, con qualche modifica ed aggiunta. Dopo aver provato per diverse ore la versione PlayStation 4 di Disgaea 6 Complete ci siamo seduti e abbiamo un attimo fatto i conti col concetto che, pur dovendone scrivere una recensione, non sappiamo davvero a chi consigliare questa nuova versione. Vediamo un po’ di venirne a capo.

Super Reincarnation!

Non vogliamo in alcun modo dilungarci troppo, in quanto, all’atto pratico, Disgaea 6 Complete è esattamente lo stesso gioco che abbiamo spulciato in ogni suo aspetto un anno fa su Nintendo Switch. Si riprende quindi in toto la rocambolesca avventura di Zed e Cerberus, intenti, dopo un inizio in medias res, a ripercorrere tutte le azioni che li hanno portati infine a sconfiggere il Signore della Distruzione. Bisogna ammettere che, dopo l’ottimo livello raggiunto con Disgaea 5: Alliance of Vengeance, che ad oggi rimane il miglior capitolo della serie, la narrazione (così come un po’ tutto quello che Nippon Ichi ha creato sotto l’egida di “Disgaea 6”) risente di un paragone non proprio benevolo.

Nell’operazione di porting è stato dunque ripreso anche l’esageratissimo gameplay, non tanto in termine di meccaniche, rimaste pressoché inalterate dal quinto capitolo, ma nelle statistiche e nel mero esercizio “numerico”. Il level cap è fissato a 99.999.999, per dirne una, e già dalle prime battute di gioco farete milioni e milioni di danni con pedine che, magari, sono ancora al livello 10. Una semplice decisione votata allo stile esagerato ed eccentrico che ha sempre permeato la serie e che, in questo sesto capitolo, hanno voluto portare per l’appunto all’ennesima potenza.

Wandering Heart | Recensione Disgaea 6 Complete

Nulla di inalterato anche sul fronte combattimenti, che si disputeranno sempre su una griglia su cui potremo disporre un massimo di dieci pedine, che agiranno in maniera decisa dal giocatore e non in base a statistiche come la Velocità. Le pedine alleate possono accerchiare quelle nemiche ed affrontarle in attacchi combinati, che ovviamente causeranno ancora più danni e saranno più che utili per sconfiggere i boss più ostici. Il livello di difficoltà è stato inevitabilmente settato verso il basso anche grazie all’introduzione dell’Auto-Repeat e l’Auto-Battle, che rendono il grinding di denaro e punti esperienza così facile da distruggere qualsiasi presagio di sconfitta.

Insomma: Disgaea 6 è un porting. Per questo motivo, sebbene abbiamo accennato nuovamente alle novità apportate da questo nuovo capitolo rispetto all’eccellente predecessore, per qualsiasi altro aspetto vi rimandiamo alla recensione della versione Nintendo Switch. E allora quali sono le aggiunte arrivate su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4? In realtà, concettualmente, sono veramente poche. A parte i trofei, che sicuramente faranno piacere a tutti i collezionisti ed appassionati (e ammettiamo che raggiungere il platino non è affatto semplice).

Golden Kingdom | Recensione Disgaea 6 Complete

La prima (delle due) novità rispetto a Defiance of Destiny è sicuramente l’aggiunta di tutto il comparto DLC rilasciato nel corso dell’anno passato da Nippon Ichi Software. Come spesso è accaduto con questa serie, però, i DLC vanno ancor più ad esagerare e semplificare il gameplay, rendendo veramente ridicola la progressione e il level up dei personaggi. Considerando poi che saranno disponibili praticamente sin dalle prime ore di gioco, vi consigliamo vivamente di esperire la prima run a Disgaea 6 Complete senza alcun buff, per poter almeno godervi la narrativa e quella poca difficoltà che lo caratterizza.

La seconda novità è ovviamente dal versante tecnico, che avevamo ampiamente criticato lo scorso anno. Sono tornate ovviamente le due modalità disponibili per il gioco, Performance e Quality. Questa volta, i 60fps della modalità Performance non vanno a sfocare l’immagine complessiva, che risulterà quindi decisamente più nitida e meno fastidiosa. La modalità Quality però, del resto, non è più così impattante in termini di risoluzione. Diciamo che, a conti fatti, stavolta la modalità Performance è oggettivamente la migliore sotto ogni aspetto e vi permette di giocare fluidamente e senza grosse ripercussioni sul fronte risoluzione. Non abbiamo assistito a cali di frame rate di alcun tipo giocando a Performance… e ci mancava solo.

Sincere

Non sappiamo cos’altro dire in merito a Disgaea 6 Complete e, al termine di questa recensione, torniamo alla domanda iniziale: a chi lo consigliamo? Sicuramente a chi non ha vissuto la sua prima comparsa su Nintendo Switch e ha già giocato Disgaea 5 (altrimenti recuperate quello!), in quanto alla fine dei conti l’avventura di Zed e Cerberus è comunque godibile da un fan qualsiasi della serie di Nippon Ichi Software. Se invece avete già spolpato la sua versione su Nintendo Switch e non siete particolarmente interessati ai DLC… potete anche passare oltre.

Disgaea 6: Defiance of Destiny è attualmente disponibile su Nintendo Switch, PC, PS4 e PS5. Fateci sapere se lo avete giocato e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!