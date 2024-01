WB Games ha in cantiere diversi nuovi giochi di Harry Potter

In una recente intervista WB Games ha dichiarato di avere in sviluppo diversi nuovi giochi di Harry Potter non ancora annunciati

Tra tutti i videogiochi pubblicati nel 2023, Hogwarts Legacy è stato certamente uno di quelli di maggior successo. Questo titolo ha fatto la felicità di tantissimi fan di Harry Potter in tutto il mondo e, dato che ha venduto oltre 22 milioni di copie, certamente ha reso molto felice anche Warner Bros.

Visto l’enorme successo di Hogwarts Legacy era molto prevedibile che in futuro sarebbero arrivati altri titoli legati al brand, ma ora finalmente ne abbiamo una conferma concreta. WB Games infatti ha dichiarato di avere in sviluppo diversi nuovi giochi di Harry Potter non ancora annunciati.

I fan di Harry Potter potranno avere tanti nuovi giochi con cui divertirsi

David Haddad, il presidente di WB Games, è stato recentemente intervistato da Variety e ha svelato alcune informazioni interessanti sul futuro dei videogiochi di Harry Potter. Il presidente infatti ha dichiarato che al momento la compagnia sta lavorando a diversi progetti legati al brand di cui i fan non sanno ancora nulla.

Tra questi titoli in sviluppo ovviamente è presente Harry Potter: Quidditch Champions, il titolo free to play di Quidditch annunciato lo scorso aprile, ma tutti gli altri al momento sono ancora un mistero. Il 2024 è solo agli inizi e, se questi progetti sono già a buon punto, probabilmente ne sapremo di più nel corso di quest’anno.

Hogwarts Legacy è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.