Long Lost, Sbielberg e Kinberg uniscono le forze per il progetto

Pare che il thriller Long Lost verrà prodotto grazie a Steven Spielberg, Simon Kinberg, la Universal e la Ground Control

Sembra che prossimamente Steven Spielberg attraverso la Amblin e la Universal produrranno insieme Long Lost. Si tratta di un nuovo thriller basato su un’opera di Colin Bannon che è coinvolto nel progetto e a quanto pare ricoprirà il ruolo di sceneggiatore. Nella produzione del progetto sono coinvolti anche Simon Kinberg e Audrey Chon attraverso la Genre Pictures e Scott Glassgold attraverso la Ground Control Entertainment. Al momento non si sa chi si occuperà della direzione del progetto. Non si sa altro al momento, né la data di uscita e nemmeno un ipotetico cast. L’unica cosa nota del progetto, sebbene a grandi linee, è la trama del futuro film.

Long Lost, la storia del prossimo thriller prodotto da Spielberg

La trama riguarda la storia di una donna appena sposata che si ritrova in una situazione surreale quando ricompare la moglie del marito. Ella, infatti, era da tempo scomparsa ed in seguito era stata creduta morta. Con il suo ritorno si scatenano una serie di timori poiché si crede che la donna stia ordendo un sinistro piano al fine di reclamare ciò che un tempo era suo.

Anche se le notizie al momento sono davvero poche, Long Lost sembra promettere bene, anzi sembra essere davvero un progetto in grande dal momento che alla produzione ci sono i nomi di Steven Spielberg e Simon Kinberg. Infatti, bisogna ricordare che tra i molti progetti di Kinberg figuranno anche: X-Men: First Class, The Martian, Deadpool, Star Wars: Rebels, Logan.

E voi siete curiosi di rivedere Steven Spielberg nel ruolo di produttore? Avete fiducia nel progetto di Long Lost? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

