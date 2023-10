In questo articolo vi spiegheremo come scaricare in modo facile e veloce iOS 17 sul vostro smartphone Apple

iOS 17 è l’ultima versione del sistema operativo presente in ogni dispositivo Apple. Aggiornando il software del vostro dispositivo a questa nuova versione potrete accedere ad un gran numero di nuove feature e miglioramenti. Se queindi volete sapere come scaricare ed installare iOS 17 sul vostro iPhone, in questo articolo ve lo spiegheremo in modo facile e veloce.

Modalità StandBy | Come scaricare iOS 17

Prima di iniziare a spiegarvi come scaricare e installare iOS 17, vogliamo parlarvi un po’ delle varie feature che introduce. Tra le tante novità, sicuramente la modalità StandBy è una delle più importanti. Questa modalità si attiva mentre il vostro telefono è bloccato e in posizione orizzontale, e vi permette di vedere a schermo un gran numero di informazioni utili. Ad esempio potrebbe permettervi di controllare il calendario oppure l’andamento di una consegna senza essere costretti a sbloccare il telefono.

Volendo potete tranquillamente personalizzare i dati mostrati nella schermata di StandBy dalle impostazioni e per farlo potrete contare anche sull’aiuto dei nuovi Widget Interattivi. Questi nuovi Widget infatti si possono usare sia nella home che mentre il telefono è in StandBy e vi permetteranno di accedere in modo facile ed intuitivo ad un gran numero di funzioni.

NameDrop e SharePlay | Come scaricare iOS 17

NameDrop è una nuova funzione di AirDrop che vi permette di condividere i dettagli del vostro contatto semplicemente toccando un altro dispositivo con il vostro iPhone. Questa feature è estremamente comoda e vi permetterà di salvare in rubrica dei nuovi contatti in maniera davvero facile e veloce. Insieme a NameDrop inoltre è stato aggiunto anche lo Share Play. Questa funzione vi permetterà di avvicinare due iPhone per sincronizzare i dispositivi, permettendovi così di giocare insieme, ascoltare della musica oppure guardare un video in contemporanea.

Safari e FaceTime | Come scaricare iOS 17

Con il nuovo iOS 17 anche Safari si è arricchito con delle nuove utili funzioni. Adesso infatti potrete creare diversi profili all’interno del browser che si contraddistingueranno grazie a cookie, estensioni, preferiti e cronologia nettamente separate. Questa funzione è molto utile se altre persone sono solite utilizzare il vostro dispositivo e vi permette anche di creare profili specifici per il lavoro o lo svago. Safari inoltre ora vanta una sistema di ricerca più avanzato e veloce, una modalità di navigazione privata arricchita di nuove funzionalità e finalmente il browser inserirà in automatico i codici monouso ricevuti via mail quando necessario.

Oltre a Safari, anche l’app di FaceTime si è arricchita con delle nuove funzioni. Adesso infatti in caso di una chiamata senza risposta è possibile lasciare dei messaggi audio o video che il vostro destinatario potrà ascoltare comodamente anche dal suo Apple Watch. Inoltre ora è possibile anche inviare delle nuove reaction durante la chiamata, attivare nuovi effetti ed effettuare le chiamate direttamente da Apple TV.

Dispositivi compatibili | Come scaricare iOS 17

Ora che vi abbiamo parlato delle principali funzioni introdotte con iOS 17 è finalmente arrivato il momento di spiegarvi come scaricarlo. Prima di iniziare però è fondamentale accertarsi che il proprio dispositivo sia in grado di supportare il nuovo sistema operativo.

Non tutti gli iPhone infatti sono compatibili con iOS 17, ma fortunatamente se possedete un dispositivo abbastanza recente non dovreste avere problemi. Apple infatti ha dichiarato che tutti i dispositivi rilasciati dall’iPhone 11 in poi sono in grado di supportare perfettamente iOS 17. Inoltre anche gli iPhone Xs, Xr e SE (dalla seconda generazione in poi) sono completamente compatibili.

Preparazione | Come scaricare iOS 17

Ora che vi siete accertati della compatibilità del vostro dispositivo con iOS 17 è arrivato il momento di prepararvi all’aggiornamento. Quando si passa a un nuovo sistema operativo infatti è consigliabile sempre svolgere una serie di operazioni preliminari volte ad evitare spiacevoli inconvenienti. Qui di seguito potrete trovare tutti gli accorgimenti e i passaggi più importanti da seguire prima di scaricare l’aggiornamento:

Eseguire un backup su iCloud Cliccate sulle impostazioni, selezionate il vostro nome in alto e cliccate su iCloud e poi Backup iCloud. Fatto ciò vi basterà cliccare su “Esegui backup adesso” per avviare il procedimento.

Aggiornare iTunes o Finder Se state utilizzando Windows vi basterà aprire il programma “Apple Software Update” per effettuare l’aggiornamento di iTunes. Se invece avete un Mac, vi basterà aggiornare il sistema operativo aprendo le impostazioni di sistema, cliccando su generale e infine selezionando aggiornamento software.

Eseguire un backup su PC Se volete un’alternativa ad iCloud potete sempre effettuare un backup direttamente sul vostro PC. Per farlo vi basterà collegare l’iPhone al computer tramite l’apposito cavo, aprire iTunes o Finder, e cliccare sull’icona del vostro iPhone a sinistra. Fatto ciò vi basterà cliccare sul tasto “Effettua backup adesso” per avviare l’operazione.

Assicuratevi di avere almeno 3GB di spazio libero sulla memoria del telefono

sulla memoria del telefono Controllate che la batteria dell’iPhone sia almeno al 50% di carica

Assicuratevi di avere accesso ad una linea internet Wi-Fi stabile

Installazione da iPhone | Come scaricare iOS 17

Se volete scaricare e installare iOS 17 direttamente dal vostro iPhone allora dovrete eseguire un’aggiornamento OTA. Questo procedimento è davvero molto semplice ma, per evitare spiacevoli imprevisti, qui di seguito potrete trovare tutti gli step da seguire per aggiornare il sistema operativo in questo modo:

Per prima cosa entrate nelle impostazioni , cliccate su generali e infine selezionate aggiornamento software

, cliccate su generali e infine selezionate aggiornamento software Se l’aggiornamento è disponibile, vi basterà cliccare su “ Scarica e installa ” per avviare il processo

” per avviare il processo Fatto ciò dovrete inserire manualmente il codice di sblocco del vostro telefono e poi cliccare su accetta e installa.

del vostro telefono e poi cliccare su accetta e installa. Attendente il completamento del download dell’aggiornamento

Una volta terminato il download dovrete cliccare su installa ora (oppure installa dopo se preferite farlo in un secondo momento)

(oppure installa dopo se preferite farlo in un secondo momento) Dopo che avrete avviato questo procedimento l’iPhone si riavvierà automaticamente più volte e dovrete attendere all’incirca quindici minuti prima che il processo termini

e dovrete attendere prima che il processo termini Fatto ciò il telefono si accenderà normalmente e vi chiederà di inserire nuovamente il codice di sblocco e accettare i nuovi termini e condizioni di Apple

Infine dovrete configurare alcune delle nuove funzioni di iOS 17

Complimenti! Siete riusciti ad installare iOS 17 correttamente!

Installazione da PC | Come scaricare iOS 17

In alternativa potete scaricare iOS 17 direttamente dal vostro PC tramite iTunes o Finder. Anche in questo caso il processo è molto semplice e qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi da seguire:

Collegate l’iPhone al PC tramite l’apposito cavo e aprite iTunes o Finder

Cliccate sull’icona dell’iPhone presente a sinistra e cliccate su “ autorizza” se necessario (in questo caso vi verrà anche chiesto di inserire il codice di sblocco sul telefono)

se necessario (in questo caso vi verrà anche chiesto di inserire il codice di sblocco sul telefono) Nella nuova schermata che si è aperta sul PC dovrete cliccare su “ verifica aggiornamenti ” e aspettare che il software rilevi il nuovo iOS 17

” e aspettare che il software rilevi il nuovo iOS 17 Ora dovrete cliccare su “ scarica e aggiorna ” (oppure su “Scarica solo” se avete intenzione di avviare l’aggiornamento in un secondo momento)

” (oppure su “Scarica solo” se avete intenzione di avviare l’aggiornamento in un secondo momento) Attendente il completamento del download dell’aggiornamento

Una volta terminato il download, iOS 17 sarà installato automaticamente sull’iPhone e durante il procedimento il telefono si riavvierà in automatico diverse volte

e durante il procedimento Fatto ciò il telefono si accenderà normalmente e vi chiederà di inserire nuovamente il codice di sblocco e accettare i nuovi termini e condizioni di Apple

Infine dovrete configurare alcune delle nuove funzioni di iOS 17

Complimenti! Siete riusciti ad installare iOS 17 correttamente!

Installazione pulita | Come scaricare iOS 17

Se preferite potete optare per un’installazione pulita del sistema operativo. In questo caso andrete a riportare il vostro iPhone alle impostazioni di fabbrica prima di aggiornarlo, cancellando così la maggior parte dei dati al suo interno. Questo procedimento è un po’ più complesso e qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi necessari da seguire:

Innanzitutto entrate nelle impostazioni e cliccate sul vostro nome

Ora selezionate la voce “ dov’è “, cliccate su “ trova il mio iPhone “ e spostate su OFF l’interruttore di “trova il mio iPhone”

“, cliccate su “ “ Adesso dovrete collegare il telefono al PC con l’apposito cavo e aprire iTunes o Finder

con l’apposito cavo e aprire iTunes o Finder Fatto ciò dovrete selezionare l’icona dell’iPhone a sinistra e cliccare su “ ripristina iPhone “

“ Attendete che il processo di ripristino venga completato

Una volta terminato il ripristino dovrete eseguire nuovamente la configurazione iniziale

Terminata la configurazione potrete collegare il vostro account iCloud e recuperare i dati caricati nel cloud

Tutto aggiornato!

Qui si conclude la nostra guida dedicata a come scaricare e installare iOS 17 su iPhone. Speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a completare il processo di aggiornamento nel modo più semplice e veloce possibile.

