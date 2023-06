Marvel’s Spider-Man 2: ecco come avviene la selezione del personaggio

Doppia dose di poteri, doppie responsabilità: ogni personaggio in Marvel’s Spider-Man 2 ha la stessa importanza, e la selezione lo dimostra

Con Peter Parker e Miles Morales intenti a condividere anche il botteghino, è più che normale chiedersi come sia gestita la selezione di ciascun personaggio in Marvel’s Spider-Man 2. Il gioco intende trattare entrambi come deuteragonisti alla pari, ma come sarà possibile passare da uno all’altro? Insomniac Games ha appena confermato che i giocatori potranno decidere in ogni momento quale Uomo Ragno impersonare, ma lo scambio avverrà anche in punti specifici durante la storia. Durante una chiacchierata con la stampa di settore, il direttore creativo Bryan Intihar ha spiegato come il gioco gestisce il palcoscenico condiviso. Manco a dirlo, è la potenza di PS5 a consentire una fluidità di fondo nel passaggio da uno all’altro.

Il coraggio di cambiare personaggio, una selezione adatta ad ogni occasione: per Marvel’s Spider-Man 2 parla Insomniac

“Giocando la storia pricipale, controlliamo quando cambiare tra Pete e Miles… in modo tale da far sì che la trama ne tragga beneficio”, ha spiegato Intihar. “Come avete visto nel reveal di gameplay, certi scambi sono predeterminati in base alla storia. Abbiamo contenuti pensati per Peter, altri cuciti su misura per Miles ed altri dove uno Spidey vale l’altro. Potrete – nell’open world – cambiare come vi va con un solo pulsante. Il cambiamento libero è fantastico, poter scegliere un eroe o l’altro è stupendo ma probabilmente prima non era possibile.” Ognuno dei due avrà il suo albero delle abilità personale, come avremo modo di provare con mano quando il gioco uscirà… in autunno, visto che non abbiamo ancora dati più precisi.

