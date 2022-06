Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo lanciano Comics & Games Factory

Tramite comunicato stampa, Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo hanno annunciato una nuova collaborazione da cui è nata Comics & Games Factory: scopriamo insieme tutti i dettagli

Nell’attesa della prossima edizione, Lucca Comics & Games, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha svelato una delle novità più importanti di questo 2022 giunto ormai a metà del suo ciclo vitale. Il progetto Comics & Games Factory è una call for ideas promossa da Lucca Crea srl e Lucca Comics & Games, con la partnernhip esclusiva del gruppo bancario. Da sempre orientata al dialogo con il pubblico più giovane, la nuova realtà intende stimolare iniziative e progetti imprenditoriali under 35, nell’ambito dei quattro settori che rappresentano il cuore pulsante del Lucca Comics & Games: eSports, videogames, content creation e web comics o webtoon. L’obiettivo è individuare e premiare le idee maggiormente innovative, capaci di generare un impatto socioculturale e nuove opportunità di lavoro.

Grazie alla rinnovata partnership con Intesa Sanpaolo, a fianco di Lucca Comics & Games fin dal 2017, l’attenzione comune agli interessi e ai sogni delle nuove generazioni, consente a giovani talentuosi non solo di esprimere il proprio estro, ma anche di consolidare l’idea creativa di un progetto professionale. Ambassador dell’iniziativa sono la più importante streamer e content creator italiana, Sara “Kurolily” Stefanizzi e Mario Moroni, podcaster, imprenditore digitale ed esperto di startup. Emanuele Vietina, Direttore Generale di Lucca Comics & Games, ha commentato:

Siamo lieti oggi di annunciare un’altra straordinaria iniziativa nel portfolio delle nostre politiche attive a sostegno del talento: la Comics & Games Factory. Da anni progettiamo, fianco a fianco con i principali editori, occasioni di ingresso nel mondo delle professioni creative e oggi siamo qui a farlo con Intesa Sanpaolo con cui da anni camminiamo mano nella mano uniti da una visione e valori comuni. Questa Factory si rivolge ai giovani creativi, per dar loro la possibilità di raccontare le loro idee e capire come realizzarle. Al talento vanno aggiunti concretezza e progettazione, siamo orgogliosi di aver coinvolto nei percorsi di coaching e nel board di giuria alcuni tra i principali professionisti italiani delle Creative Industries. Workshop, lezioni, e pitch al cardiopalma… non vediamo l’ora di lasciare ai partecipanti il palco di Lucca Comics & Games per trasformare la loro creatività in professione.

Comics & Games Factory: una grande opportunità per i giovani talenti

Una giuria di esperti selezionerà i progetti migliori che saranno presentati nell’area Intesa Sanpaolo nel corso della prossima edizione di Lucca Comics & Games (dal 28 ottobre all’1 novembre). Claudia Vassena, Responsabile Sales&Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo, ha invece commentato:

“Il mondo dei fumetti e del gaming abbraccia le passioni di più generazioni. Per questo sosteniamo da anni gli amici di Lucca Comics & Games. Innovazione, digitalizzazione e pensiero creativo sono al centro di questo mondo. Esserne parte propulsiva è motivo di grande soddisfazione per Intesa Sanpaolo. Così come è prioritario per noi essere a fianco delle nuove generazioni nelle scelte importanti, per finanziare gli studi, per l’acquisto della prima casa, offrendo opportunità di formazione e di occupazione per avviare i giovani al mondo del lavoro. Anche nelle nostre selezioni, tra l’altro, la creatività è un fattore fortemente apprezzato.

Nei giorni della manifestazione, l'area Intesa Sanpaolo, in cui sarà protagonista proprio Comics & Games Factory, ospiterà inoltre una serie di incontri dedicati al tema dell'innovazione con diversi ospiti, tra cui Pow3r e Anna Franini. Tutte le informazioni sul come partecipare le trovate sul sito ufficiale dell'iniziativa.