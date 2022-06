Interruttori tattili Cherry MX: novità da CHERRY

Quest’oggi l’azienda CHERRY ha annunciato gli interruttori tattili Cherry MX a profilo ultra basso

CHERRY MX, leader di mercato ed esperto di interruttori meccanici nelle tastiere, sta ampliando la serie MX Ultra Low Profile (ULP) con una versione tattile senza un clic udibile. Il produttore di interruttori innovativi (qui per maggiori informazioni) offre quindi ai clienti finali un’altra opzione nei settori delle “tastiere per laptop di fascia alta” e delle “tastiere desktop ultrasottili”.

Il CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile è dotato di tutte le caratteristiche uniche e distintive per le quali la serie è conosciuta in tutto il mondo. Poiché lo switch ULP non è solo un capolavoro tecnico assoluto. Ma ha anche stabilito uno standard brevettato e consente nuove possibilità tecniche per la progettazione di tastiere desktop e laptop a profilo ultra basso. Ricordiamoci che parliamo di un prodotto che ha ricevuto il “Premio per l’innovazione tedesca”. Ciò rende CHERRY MX un leader dell’innovazione pluripremiato.

MX Ultra Low Profile

Nel Marzo 2021, lo switch MX Ultra Low Profile è stato introdotto come uno sviluppo completamente nuovo e una pietra miliare nello sviluppo degli switch. Con un’altezza complessiva di soli 3,5 millimetri, CHERRY MX ha presentato il modello più basso della sua gamma di prodotti. In particolare per i laptop, ciò consente la realizzazione di tastiere di fascia alta completamente meccaniche che si distinguono nettamente dalle soluzioni precedenti. Parliamo di una piacevole sensazione tattile, feedback intenso durante il gioco o la digitazione e una maggiore affidabilità, nonché una maggiore durata senza modificare il formato. CHERRY MX ULP apre anche nuove possibilità per le tastiere desktop che in precedenza erano tecnicamente irrealizzabili. Il design esclusivo e brevettato dell’interruttore incorpora il set di funzionalità degli interruttori CHERRY MX che sono stati collaudati per decenni. Ciò garantisce la massima precisione e un funzionamento perfetto anche nel nuovo design.

Nuova versione degli interruttori tattili Cherry MX senza clic

Con MX Ultra Low Profile Tactile, la serie ULP è stata ora ampliata per includere una nuova variante. A differenza di MX ULP Click, che è caratterizzato da caratteristiche di commutazione tattile incluso feedback acustico simile a MX Blue, MX ULP Tactile è simile a l‘MX Brown. Pertanto, la nuova variante dell’MX ULP abbandona il caratteristico rumore del clic ma continua a offrire un’attivazione tattile. Il CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile, quindi, soddisfa le preferenze degli utenti che preferiscono un’esperienza di digitazione più silenziosa senza il feedback acustico delle tastiere del proprio laptop o desktop.

Oltre ai giocatori e ai team di eSport, questo include anche i dattilografi accaniti che lavorano nell’ufficio (domestico) e i creatori di contenuti di ogni tipo che vogliono fare affidamento sulla massima precisione. Senza tralasciare, ovviamente, una sensazione di digitazione piacevole e evidente in ogni momento. Soprattutto quest’ultimo gruppo target gode di un numero di utenti in enorme aumento. Ogni giorno, innumerevoli creatori in tutto il mondo attirano centinaia di milioni di spettatori davanti ai loro schermi.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica per entrambe le varianti dell’interruttore ULP è una corsa totale di 1,8 millimetri e il punto di commutazione tattile a 0,8 millimetri. Ciò si traduce anche in un extracorsa ergonomico di 1,0 millimetri. La forza di azionamento richiesta nel punto tattile ammonta a 65 centinewton. Come per tutti gli interruttori MX, la tecnologia leader, esclusiva al mondo, ad alta precisione e durevole con punti di contatto in oro resistenti alla corrosione costituisce il cuore della nuova variante di interruttore. Questa è una caratteristica di qualità cruciale che, combinata con la meccanica di lunga durata, garantisce una durata superiore e una qualità di attuazione costante.

L’MX Ultra Low Profile è un interruttore a chiave SMD meccanico di CHERRY MX che può essere saldato direttamente sul PCB grazie ai corrispondenti pad di connessione. Questa soluzione salvaspazio consente tastiere particolarmente sottili per laptop e applicazioni desktop poiché i componenti possono essere posizionati solo su un lato del PCB. Inoltre, questa implementazione è anche più facile da gestire per i produttori e consente un elevato livello di automazione nella produzione.

Illuminazione

Grazie al design unico dell’MX Ultra Low Profile, il rispettivo LED SMD (RGB o monocolore) si trova direttamente sotto l’interruttore. In interazione con le parti polimeriche traslucide, si ottiene un’illuminazione equilibrata e omogenea, con conseguente visualizzazione luminosa di tutti i 16,8 milioni di colori dello spettro RGB. Ciò significa che anche il keycap è illuminato in modo uniforme. C’è anche l’opzione di illuminazione dei tasti individuale programmabile.

Come ogni interruttore MX, l’MX Ultra Low Profile Tactile è stato progettato dall’esperto team di sviluppo presso la sede centrale di Auerbach in der Oberpfalz, in Germania. La produzione di alta precisione ed esclusiva di questo modello viene eseguita esclusivamente in Germania. Ciò garantisce la massima affidabilità e precisione, assicurata da continui e severi test presso il laboratorio interno. CHERRY si basa anche sul controllo completo del prodotto interno, che include tutti i componenti e i processi critici.

Vincitore del German Innovation Award 2022

L’MX Ultra Low Profile ha ricevuto il premio “Gold” dei German Innovation Awards 2022 per l’eccellenza rivoluzionaria. La soluzione di profilo ultra-basso di CHERRY MX ha prevalso nel segmento “Excellence in Business to Business” della competizione contro altri candidati nella categoria “Soluzioni per ufficio”. I giudici hanno basato il premio sulla sensazione di digitazione di prima classe, sulle fantastiche prestazioni di sviluppo di CHERRY MX e sul nuovo standard stabilito dall’MX Ultra Low Profile nel segmento delle tastiere. Il German Innovation Award premia le soluzioni lungimiranti in tutti i settori e offre pari opportunità a coloro che portano avanti l’innovazione. In tal modo, la giuria, cerca soluzioni che si distinguano chiaramente per il loro valore aggiunto per gli utenti e l’ambiente. Pertanto, il Premio tedesco per l’innovazione offre a tutti i fattori di innovazione pari opportunità e rende visibili i loro risultati a un vasto pubblico.

Nel frattempo, l’MX Ultra Low Profile si è affermato sul mercato come un’innovazione di prima classe ed è utilizzato da noti produttori di tastiere per laptop e desktop. Soprattutto i modelli di punta di notebook o workstation da gioco mobili sono dotati di interruttori a chiave completamente meccanici. Alienware, ad esempio, offre le serie M15 R4 e M17 R4 con l’opzione CHERRY MX ULP. MSI offre la nuova Titan GT77 con la variante tattile MX Ultra Low Profile. Corsair si affida anche all’interruttore per la Voyager a1600. XMG include anche una tastiera di fascia alta basata sulla tecnologia CHERRY MX nel suo prossimo laptop di punta.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi interruttori tattili CHERRY MX? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).