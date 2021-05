LEGO e Ferrari si uniscono per il torneo Ferrari Esport Series

Il Gruppo LEGO e Ferrari hanno avviato una collaborazione in vista del Ferrari Esport Series, il noto torneo di Assetto Corsa

Il famoso Ferrari Esports Series per la prima volta si vestirà a tema LEGO, coinvolgendo i suoi innumerevoli appassionati nella magia del mattoncino! La fase di qualifica online, che va dal 3 al 16 maggio, insieme alla qualification race del 25 maggio, saranno Powered by LEGO Technic. Inoltre, sarà possibile seguire la gara del 25 maggio live sul canale Twitch di Ferrari eSports.

Al termine di questa speciale sessione di gioco, tre vincitori riceveranno in premio un set LEGO Technic Ferrari 488 GTE e una coppa in mattoncini progettata dal famoso artista LEGO, Riccardo Zangelmi. Un’occasione davvero unica per chi divide il suo cuore tra i motori e i mattoncini!

Lego mette in campo Matteo Bobbi!

Il torneo Ferrari Esports Series, che si disputerà su Assetto Corsa, rappresenta un appuntamento amatissimo da tutti i giocatori appassionati. I partecipanti si sfideranno per nove mesi con un unico grande obiettivo: diventare un sim driver professionista nel Ferrari Driver Academy eSports Team.

LEGO prenderà parte a questa competizione davvero unica, portando tutta l’adrenalina della pista nei LEGO store selezionati (Milano San Babila, Torino e Bologna), con l’inserimento di tre simulatori da cui si potrà partecipare alla Ferrari Esport Series direttamente in-store.

Per vivere al meglio queste giornate “in pista”, LEGO coinvolgerà Matteo Bobbi, volto noto della F1 e commentatore televisivo, nonché due volte campione del mondo di GT Series e ambassador della Jean Alesi eSports Academy. Matteo sarà presente nel LEGO store di Milano San Babila, e rappresenterà un “coach” d’eccezione per chi vorrà mettersi alla prova utilizzando il simulatore, per rendere questa esperienza ancora più unica ed entusiasmante.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.