Biomutant: ecco come gira il gioco su PC, PS4 e Xbox One

Experiment 101 e THQ Nordic hanno rilasciato diversi gameplay che permettono di capire come gira Biomutant su PC, PS4 e Xbox One

Biomutant è una action RPG molto particolare in cui i giocatori vestiranno i panni di una creatura mutante ibrida fra uomo e animale. Il titolo venne annunciato per la prima volta nel 2017 e da allora si è mostrato più volte nel corso di vari eventi.

Adesso però manca davvero poco all’uscita del gioco e di conseguenza iniziano a fioccare online molte più informazioni del solito. Recentemente infatti Experiment 101 e THQ Nordic hanno pubblicato diversi gameplay che permettono di capire come gira Biomutant su PC, PS4 e Xbox One.

Biomutant si mette in mostra su tutte le piattaforme

Biomutant è un titolo annunciato ormai tanto tempo fa e per questo molti giocatori sono curiosi di come giri sulle piattaforme attuali. Per loro fortuna recentemente THQ Nordic ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale diversi gameplay comparativi.

Qui sopra potete vedere il video dedicato alle versioni PS4 Pro e Xbox One X del gioco, ma sul canale della compagnia potrete trovare anche dei gameplay delle versioni PS4, Xbox One e PC. I video dedicati a PS5 e Xbox Series X | S invece arriveranno a partire dalla prossima settimana. Qui di seguito potrete inoltre trovare alcune delle informazioni più importanti legate alle performance del gioco su ogni piattaforma:

PC La versione PC del gioco avrà il framerate sbloccato e nel video mostrato su YouTube gira a 60 FPS in 4k

Xbox One Il gioco gira a 30 FPS in 1080p con risoluzione variabile

PS4 Il gioco gira a 30 FPS in 1080p con risoluzione variabile

Xbox One X Il gioco gira a 60 FPS in 1080p con risoluzione variabile

PS4 Pro Il gioco gira a 60 FPS in 1080p con risoluzione variabile



Biomutant Sarà disponibile dal 25 maggio per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.