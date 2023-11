AMAZFIT ACTIVE, eleganza e sportività in arrivo in Italia

Il rinomato marchio globale nel campo degli indossabili intelligenti, Amazfit, appartenente al gruppo Zepp, introduce in Italia il suo ultimo smartwatch, l’Amazfit Active. Questo innovativo dispositivo è stato ideato per coloro che perseguono uno stile di vita attivo e sano

Con il lancio di questa nuova proposta, il marchio offre la possibilità di monitorare parametri cruciali per il benessere fisico, tra cui la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, l’Amazfit Active si distingue per la sua praticità, il design esclusivo e un prezzo accessibile.

Amazfit Active: salute, stile e accessibilità nel nuovo smartwatch in Italia

Amazfit Active, ispirato alle popolari serie Amazfit GTS e Amazfit GTS Mini, è stato progettato con un ampio display elegante e una costruzione ultraleggera ma resistente. Disponibile nei colori Petal Pink e Midnight Black con telaio in lega di alluminio, e Lavender Purple con telaio in acciaio inossidabile e cinturino in pelle vegana, l’orologio offre un aspetto sofisticato.

Tutti i modelli presentano un display AMOLED HD da 1,75 pollici, garantendo informazioni chiare e leggibili grazie alla tecnologia AMOLED e alla resistenza alle impronte digitali. Con oltre 80 quadranti di orologi personalizzabili, Amazfit Active si adatta al proprio stile e abbigliamento.

L’efficienza di Amazfit Active è evidente nelle prestazioni e nella durata della batteria. Con una singola carica, può funzionare per 14 giorni e fino a un mese in modalità di risparmio energetico.

Oltre all’eleganza, Amazfit Active offre funzionalità pratiche nel settore della salute. Consente chiamate Bluetooth, supporta l’assistente vocale Alexa e monitora 24/7 parametri vitali come la frequenza cardiaca, lo stress, la qualità del sonno e la saturazione del sangue.

L’innovativo Zepp Aura contribuisce a un riposo efficace, adattando i suoni in tempo reale in base ai dati biometrici dell’utente. Il monitoraggio completo della salute è reso possibile da Readiness, che fornisce un rapporto completo basato su diversi fattori, incluso l’allenamento fisico.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave con Zepp Coach e Peak Beats, offrendo piani di allenamento personalizzati e valutazioni degli effetti dell’allenamento. L’orologio è dotato di un GPS preciso, supporta 120 discipline sportive e si integra con piattaforme esterne come Apple Health, Adidas Runtastic e Strava.

Disponibilità e prezzo

In Italia, Amazfit Active è da oggi disponibile su Amazon e presso altri partner commerciali. Il prezzo consigliato al pubblico dello smartwatch nei colori Midnight Black e Petal Pink è di € 129,90. La variante Lavender Purple sarà disponibile al prezzo di € 149,90.

Attualmente, l’offerta Zepp Health include quattro famiglie di smartwatch: Performance (serie Amazfit Cheetah e Amazfit Falcon), Adventure (serie Amazfit T-Tex), Essential (serie Amazfit Bip) e Lifestyle, che è co-creata da Amazfit Balance di quest’anno e il più recente Amazfit Active.

L’offerta Zepp Health include diverse famiglie di smartwatch, coprendo una vasta gamma di esigenze e stili di vita.

