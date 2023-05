Recensione Honor Band 7: economica e precisa

Recensione Honor Band 7, il dispositivo ideale per coloro che desiderano precisione e funzionalità a basso prezzo. Scopriamo perché è uno dei migliori acquisti nella fascia di riferimento

Bentornati su tuttoteK per la recensione completa della smartband Honor Band 7, un dispositivo che merita la giusta attenzione grazie al prezzo estremamente competitivo e alla qualità non indifferente. Propone difatti un display AMOLED da 1,47″, una scocca resistente all’acqua e alla polvere secondo lo standard IP68 ed una autonomia di circa 10 giorni. Scopriamola insieme!

Scheda tecnica | Recensione Honor Band 7

Nome prodotto : Honor Band 7

: Honor Band 7 Forma : rettangolare

: rettangolare Dimensioni : 44.35 x 26 x 9.99 mm

: 44.35 x 26 x 9.99 mm Peso : 16 g (senza cinturino)

: 16 g (senza cinturino) Display : 1.47″ AMOLED, 194 x 368 pixel

: 1.47″ AMOLED, 194 x 368 pixel Sensori : accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro

: accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro Ricarica : magnetica

: magnetica Colori : nero, rosa, rosso e verde

: nero, rosa, rosso e verde Cinturino : silicone

: silicone Versione BT : V5.0

: V5.0 Impermeabile : IP68

: IP68 Altre caratteristiche : promemoria sedentarietà, monitoraggio del sonno, allarme, regolazione della luminosità, controllo musica, gestione chiamate

: promemoria sedentarietà, monitoraggio del sonno, allarme, regolazione della luminosità, controllo musica, gestione chiamate App: Honor Health

Qualità costruttiva e display | Recensione Honor Band 7

Partiamo subito con uno dei punti di forza del dispositivo, la qualità costruttiva. Si percepisce infatti molto presto che ci troviamo di fronte ad una smartband realizzata con cura e minuzia. Non noterete imperfezioni o scricchiolii vari, tutto è come dovrebbe essere. Anche il design, seppur non brilli per originalità, riesce a farsi apprezzare e a regalare un buon impatto visivo a prescindere dall’abito o contesto nel quale lo si utilizza, insomma andrà bene per qualsiasi occasione. Inoltre, il cinturino in silicone è di buona fattura.

Ma passiamo ora ad uno degli aspetti fondamentali per una smartband, il display. Quest’ultimo un ampio pannello AMOLED da 1,47 pollici di diagonale con risoluzione 194 x 368 pixel. La qualità è molto buona, così come la fluidità, tuttavia non aspettatevi una regolazione automatica della luminosità data l’assenza del sensore adibito.

Hardware e autonomia | Recensione Honor Band 7

Il cuore pulsante di questa Honor Band 7 sta sicuramente nella sensoristica, non abbondante, ma abbastanza precisa. Mancano infatti misurazioni avanzate come l’ECG, tuttavia il rilevamento dei passi, del sonno o del battito cardiaco risulta estremamente preciso. Peccato, come di consueto per questo tipo di dispositivi, per l’assenza di un modulo GPS da accompagnare durante gli allenamenti. Dovrete far affidamento su quello dello smartphone, a patto di connetterlo tramite Bluetooth.

Sul fronte autonomia invece nulla da dire, la smartband riesce a garantire – più o meno come promesso – circa 10 giorni di utilizzo continuo. Altrettanto ottima è l’autonomia in stand-by, con una lieve scarica costante. Infine la ricarica, che impiega circa 1 ora per giungere al 100% e che avviene tramite pin magnetici posti sul retro, comodi e pratici.

Software e App Companion | Recensione Honor Band 7

Il software è ricco di funzionalità, e può aiutarci nella gestione delle chiamate in entrata, delle notifiche (alle quali però non è possibile rispondere), della musica e persino come otturatore remoto (solo Android). Anche le attività sportive non sono poche, circa una ventina, e che grazie all’accoppiamento col GPS dello smartphone riescono a coprire la maggior parte della richiesta. Tra le altre funzionalità troviamo poi il rilevamento del battito cardiaco e spO2, l’analisi del sonno, meteo, esercizi di respirazione, timer, sveglia, ricerca smartphone altro ancora.

Ultima, ma non per importanza, l’app companion Honor Health, scaricabile gratuitamente nei vari store. Un’applicazione che si mostra sin da subito elegante e piacevole, con grafiche curate ed un’interfaccia piuttosto intuitiva. Propone comunque grafici esaustivi ed uno store integrato di watchfaces. Queste ultime non sono poi molte, ma quasi tutte ben curate e piacevoli per ogni situazione.

Prezzo e disponibilità

Consiglio questa nuova Honor Band 7 principalmente a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo, senza quindi dover spendere una fortuna, e trovandosi comunque di fronte un prodotto completo ed esteticamente piacevole. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon per circa 40 euro, un prezzo davvero irrisorio e onesto per le funzionalità offerte.

