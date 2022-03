Hotel Transylvania Avventure da Paura: uscita prevista per marzo

Outright Games ha annunciato l’uscita di Hotel Transylvania Avventure da Paura. Il titolo sarà disponibile dall’11 marzo per PC e console

Outright Games, uno dei più importanti editori globali di prodotti d’intrattenimento interattivo per bambini, ha annunciato nelle scorse ore l’uscita di Hotel Transylvania Avventure da Paura. Il titolo sarà disponibile a partire dall’11 marzo per Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC. Ritornano in scena in questo nuovo gioco per i più piccoli gli improbabili Drac e Marvis, celebri personaggi protagonisti delle avventure di Hotel Transylvania. Scopriamo in seguito tutti i dettagli sul gioco.

Un trailer annuncia l’uscita di Hotel Transylvania Avventure da Paura

Dopo il lancio a gennaio su Amazon Prime Video del film di Sony Pictures Animation, Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, questa nuova avventura videoludica darà alle famiglie la possibilità di vestire i panni dei propri personaggi preferiti dei vari film per esplorare alcuni mondi assolutamente unici e basati sulle fiabe più famose, tra le quali Cappuccetto rosso, I vestiti nuovi dell’imperatore e Alì Babà e i quaranta ladroni. Affronta questi spettacolari e colorati mondi nei panni dei celebri Drac e Mavis, e incontra molti altri celebri personaggi di Hotel Transylvania durante la tua avventura, tra cui Johnny, Murray e Wayne.

Diventa Cappuccetto Mavis e fai attenzione al Lupo cattivo Wayne. Infine, raccogli gingilli preziosi per il re dei ladri per entrare nella mitica Caverna dei tesori e risolvi gli enigmi per aprire il tempio in rovina e trovare i vestiti nuovi dell’imperatore Blobby! Il titolo è sviluppato da Outright Games e distribuito da Bandai Namco e vede il giocatore attraversare scenari platform collezionando monete preziose e sconfiggendo i diversi nemici con le abilità dei singoli personaggi. L’uscita di Hotel Transylvania Avventure da Paura è fissata per il prossimo 11 marzo.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, guide o recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.