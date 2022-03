Hogwarts Legacy: uno State of Play ci porterà a scuola di magia!

La civetta ci porta una lettera dalle tinte turchesi: il magico State of Play di questa settimana è interamente dedicato a Hogwarts Legacy

Se sentire le parole “Sei un mago, Harry” ancora vi causa dei brividi lungo la schiena e la vostra fede videoludica veste d’azzurro, sarete contenti di sapere che il prossimo State of Play ci regalerà il primo “sguardo approfondito” a Hogwarts Legacy. Potrete indossare la vostra tunica di Corvonero a partire dalle dieci di sera (e non “le nove e tre quarti”, la battuta è già stata fatta) di giovedì 17 marzo. Il vostro tour del castello più noto del fantasy moderno durerà approssimativamente venti minuti, quattordici dei quali saranno tutti di puro gameplay su PlayStation 5. Era ora che si facesse Lumos sul gioco!

Accio State of Play: venti minuti tutti dedicati a Hogwarts Legacy

La dichiarazione del community manager di PlayStation, Chandler Wood, non lasciano adito a dubbi: “Avalanche Software e WB Games sono lieti di unirsi a Sony per un’edizione speciale dello State of Play interamente dedicato a Hogwarts Legacy.” Proseguendo, Wood aggiunge che sin dal reveal del gioco il trailer vanta ventotto milioni di visualizzazioni sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. “Abbiamo fatto una promessa: quella di rivelare di più quest’anno, e siamo finalmente pronti a mantenerla. Lo show durerà per circa 20 minuti, di cui circa 14 saranno di gameplay registrato su PS5.”

Se la suddivisione del tempo vi dà più grattacapi del Giratempo di Hermione, la sezione non-gameplay sarà alla fine. La presentazione si concluderà “con informazioni da alcuni membri del team di sviluppo che porteranno in vita il Wizarding World.” Wood ha aggiunto, “Questo è un momento incedibile a cui abbiamo lavorato per molto tempo. Non vediamo l’ora di mostrarvi cosa ci ha tenuti tanto occupati.” Il gioco ha mancato il periodo di uscita originario (l’anno scorso), ma non è da escludere che la presentazione si concluda con una data da segnare sul calendario. Armatevi di Felix Felicis!

