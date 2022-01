GRID Legends: rivelati i requisiti di sistema per la versione PC

Sono stati annunciati in via ufficiale i requisiti PC minimi e consigliati per il racing GRID Legends, leggete questo articolo per scoprirli

Electronic Arts e Codemasters hanno rivelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC del racing game GRID Legends. Inoltre, i team di sviluppo hanno anche annunciato che per il gioco su questa piattaforma sarà impiegata la tecnologia anti-pirateria Denuvo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

GRID Legends: requisiti minimi e consigliati piuttosto accessibili, il gioco peserà 50 GB

I requisiti della versione PC di GRID Legends sono accessibili anche per le macchine da gioco meno recenti. I giocatori avranno almeno bisogno di un processore Intel i3 2130 o un AMD FX4300 con 8 GB di RAM. Il gioco utilizzerà il motore grafico EGO Engine 4.0 e supporterà DirectX 12. Inoltre, Codemasters ha elencato la NVIDIA GTX 950 e l’AMD RADEON RX 460 come schede video “minime” per far girare il gioco.

Ora però veniamo ai requisiti raccomandati. Lo sviluppatore consiglia di utilizzare un Intel i5 8600k, AMD Ryzen 5 2600x con 16 GB di RAM e una Nvidia GTX 1080 o una AMD RX590. Il gioco richiederà anche 50 GB di spazio libero su disco. Vi ricordiamo che GRID Legends uscirà il 24 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qui di seguito vi riproponiamo i requisiti minimi e consigliati in un elenco.

Requisiti di sistema per PC di GRID Legends

MINIMI

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo : Windows 10/11 a 64 bit

: Windows 10/11 a 64 bit Processore : Intel i3 2130, AMD FX4300

: Intel i3 2130, AMD FX4300 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Grafica : NVIDIA GTX 950, AMD RADEON RX 460

: NVIDIA GTX 950, AMD RADEON RX 460 DirectX : versione 12

: versione 12 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria : 50 GB di spazio disponibile

: 50 GB di spazio disponibile Scheda audio: scheda audio compatibile con DirectX

CONSIGLIATI

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo : Windows 10/11 a 64 bit

: Windows 10/11 a 64 bit Processore : Intel i5 8600k, AMD Ryzen 5 2600x

: Intel i5 8600k, AMD Ryzen 5 2600x Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Grafica : Nvidia GTX 1080, AMD RX590

: Nvidia GTX 1080, AMD RX590 DirectX : versione 12

: versione 12 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Memoria : 50 GB di spazio disponibile

: 50 GB di spazio disponibile Scheda audio: scheda audio compatibile con DirectX

Il gioco era stato presentato per la prima volta all’EA Play Live dello scorso anno con un trailer ad alto tasso adrenalinico. Il vostro PC è in grado di far girare a dovere questo titolo? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.