A Quiet Place: Day One, il film prequel slitta al 2024

A Quiet Place: Day One, prequel frutto di un’espansione del mondo ideato da John Krasinski, cambia data: sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal marzo 2024

Il prequel di A Quiet Place era originariamente programmato per il 22 settembre 2023, ma la Paramount Pictures ha deciso per una nuova data di uscita, più in linea con il rilascio nelle sale dei precedenti due film di John Krasinski, l’8 marzo 2024.

A Quiet Place: Day One, il prequel della saga

Di A Quiet Place: Day One sappiamo molto poco: il film seguirà le vicissitudini della famiglia Abbott. Sappiamo quasi per certo che non ci saranno i protagonisti dei film precedenti Emily Blunt e John Krasinski, visto che il film seguirà personaggi diversi all’inizio dell’invasione aliena che tutti conosciamo. Nonostante questa mancanza, non è esclusa la loro apparizione con dei cammei: la Paramount è intenzionata a creare un vero e proprio franchising su questa saga.

Ritornando a Day One, Krasinski anche se non parteciperà al film come attore, rimane collegato al progetto come produttore. Insieme a lui troviamo Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller, con Allyson Seeger come produttrice esecutiva. Il progetto era stato avviato nel novembre 2020 sotto la regia di Jeff Nichols, che però ha abbandonato dopo un anno lasciando il posto a Sarnoski (reduce da Pig con Nicholas Cage).

Il franchising della saga di successo targato Krasinski

Il primo film della saga è uscito nelle sale nel 2018, incassando ben 341.000.000 dollari a fronte di un budget di soli 17. Questo boom ha confermato che il franchising di A Quiet Place è la punta di diamante della Paramount. Il film ha avuto un’accoglienza incredibile sia dal punto di vista della critica che dal punto di vista del pubblico, tanto da programmare il suo sequel A Quiet Place II – uscito nelle sale il 24 giugno 2021 e rimandato più volte a causa della pandemia – portando a casa 297.370.000 dollari (su un costo di 60).

Dopo la notizia del suo prequel, sappiamo già che A Quiet Place Part III è ufficialmente in lavorazione e destinato a vedere la luce nelle sale nel 2025. L’annuncio è stato dato dal regista e creatore del franchising horror John Krasinski, durante l’Investor Day della Paramount.

Per non perdere nessun aggiornamento sulle serie tv e film in uscita, continuate a seguirci su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.