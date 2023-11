Speedlink festeggia il suo 25° anniversario: Una storia di successo tedesca da Heeslingen

E voi? Cosa ne pensate di questi 25 anni di innovazioni del marchio Speedlink ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Speedlink ha scritto una rara storia di successo in questo settore e si è assicurata un posto fisso nella scena degli accessori per PC e giochi. Siamo orgogliosi che Speedlink faccia parte di Zeitfracht Medien.

Speedlink ha lanciato già nel 2001 il sistema di sistema di altoparlanti 2.1 GRAVITY , che ancora oggi è uno dei bestseller dell’azienda. Ma non è tutto: Speedlink si è espansa con successo in oltre 30 Paesi europei. Thomas Raff, portavoce della direzione di Zeitfracht Medien:

Un quarto di secolo ricco di innovazione, impegno e qualità: I l tradizionale marchio tedesco Speedlink festeggia quest’anno il suo 25° anniversario . La storia di Speedlink inizia nel 1998, quando Jöllenbeck GmbH, una società commerciale di prodotti tecnici ed elettronici, lancia il marchio Speedlink. Da allora, l’azienda è diventata un attore importante del settore e ha continuamente ampliato il proprio portafoglio. L’ampia gamma Speedlink comprende sistemi audio, cuffie, mouse, tappetini per mouse, tastiere, gamepad e sedie da gioco . Oltre ad una vasta gamma di accessori IT che combinano le ultime tecnologie con un design accattivante.

